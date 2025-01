L'entreprise a enregistré un bénéfice net après impôts d'environ 5 milliards d'euros au cours des trois premiers trimestres de 2024. Keystone

Les employés de cette société ont reçu 20 mois de salaire comme prime

La compagnie maritime Evergreen distribue de généreux bonus.

Le géant taïwanais du transport maritime Evergreen a de nouveau annoncé à ses employés une énorme prime de fin d'année. Une info qui nous avait un peu échappé dans la folie des fêtes. en effet, selon les médias taïwanais, les employés recevront en moyenne 20 mois de salaire en prime.

En 2023, le salaire moyen chez Evergreen était d'environ 60 000 NT$ (environ 1700 francs), selon les médias locaux. Par conséquent, le bonus pour les employés serait d'environ 35 000 francs. Evergreen est connu pour ses primes généreuses, en 2021, les employés ont reçu jusqu'à 40 mois de salaire, et l'année suivante, jusqu'à 52.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net après impôts d'environ cinq milliards de francs au cours des trois premiers trimestres de 2024, soit une augmentation de 239,4% par rapport à 2023.

Ces bénéfices devraient continuer à augmenter en raison de facteurs mondiaux, tels que la crise au Moyen-Orient. Depuis octobre 2023, les milices Houthi du Yémen tirent de plus en plus de missiles sur les navires marchands en mer Rouge. Les navires doivent donc être détournés, ce qui entraîne une augmentation des coûts qu'Evergreen facture à ses clients.

L'entreprise connue pas uniquement pour sa générosité

Le groupe a fait les gros titres internationaux il y a quelques années lorsqu'un de ses navires a bloqué une route commerciale importante.

Le 23 mars 2021, le porte-conteneurs Ever Given s'était échoué dans le canal de Suez et l'avait bloqué pendant plusieurs jours. Une avarie qui avait provoqué d'importants embouteillages et des retards dans le commerce mondial. Ce n'est que le 29 mars que le navire avait pu être remis à flot.

Le 13 mars 2022, l'Ever Forward s'était échoué dans la baie américaine de Chesapeake, près de Baltimore. Il y était resté bloqué pendant plus d'un mois et avait dû être libéré à l'aide de travaux de dragage, de remorquage et finalement en déchargeant une partie des conteneurs.



(Traduit et adapté par Chiara Lecca)