Kim Jong Un harangue ses troupes. Keystone

Préparatifs de guerre en Corée du Nord

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé son armée à concentrer tous ses efforts sur l'achèvement des préparatifs de guerre, a rapporté l'agence de presse d'État KCNA lundi.

Le leader du régime isolé a décrit la péninsule coréenne comme «le plus grand point chaud du monde», lors d'un discours prononcé devant des commandants de bataillons à Pyongyang vendredi. Kim Jong Un a également accusé les États-Unis et la Corée du Sud d'avoir fait escalader à un point «le pire de l'histoire», selon KCNA.

Samedi, le Financial Times a rapporté que la Corée du Nord soutient désormais la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine non seulement avec des soldats et des munitions, mais aussi avec de l'artillerie lourde. Une cinquantaine d'obusiers et près de 20 lance-roquettes produits en Corée du Nord seraient arrivés en Russie ces dernières semaines, selon les sources du quotidien britannique.

Quelque 11 000 militaires nord-coréens seraient déjà déployés en Russie et ont commencé à combattre contre les Ukrainiens en territoire russe, dans la région de Koursk dont une petite partie est occupée par les forces ukrainiennes à l'offensive depuis août.

La Corée du Nord a récemment ratifié un accord de défense historique avec la Russie, scellant leur rapprochement dans le contexte de la guerre menée par Moscou en Ukraine. (ats)