Sabrina Carpenter ne veut pas entendre sa musique dans les vidéos de propagande de Trump. Image: keystone

«Répugnant!» Sabrina Carpenter s'emporte contre la Maison-Blanche

Washington a utilisé un morceau de la chanteuse pour illustrer l'une de ses vidéos. Sur celle-ci, les agents de la police de l'immigration procèdent à des interpellations. La chanteuse a vivement réagi.

Elle n'a pas mis longtemps à répondre. La pop star Sabrina Carpenter (Espresso, Manchild) s'est indignée d'une vidéo de la Maison-Blanche qui montre l'arrestation de migrants – avec son titre Juno en fond sonore.

On vous en parlait ci-dessous:

La Maison-Blanche utilise la musique de Sabrina Carpenter👇 Vidéo: watson

Sabrina a réagi sur la plateforme X:

«Cette vidéo est malveillante et répugnante. N'associez jamais ma musique ou moi-même à votre programme inhumain»

La vidéo publiée par la Maison-Blanche montre d'abord des manifestants protestant contre la police de l'immigration ICE.

On voit ensuite des agents de sécurité menotter un homme et en jeter un autre au sol. En boucle, la phrase des paroles de la chanson Juno défile: «Have you ever tried this one?» (As-tu déjà essayé celle-là ?). Dans la chanson, il est sous-entendu que la phrase fait référence à des positions sexuelles.

En réponse, le site web The Hill a cité une porte-parole de la Maison-Blanche, qui a déclaré: «Nous ne présentons aucune excuse pour avoir expulsé de notre pays des criminels dangereux, des meurtriers illégaux, des violeurs et des pédophiles. Quiconque défend ces monstres abjects est forcément stupide.»

Sabrina Carpenter est une amie de la pop star Taylor Swift. Cette dernière avait soutenu la candidate démocrate Kamala Harris lors de la campagne pour l'élection présidentielle, ce qui lui avait valu d'être attaquée par Trump. Cependant, il avait félicité Swift pour ses fiançailles avec le joueur de la NFL, Travis Kelce.

(sda/jod)