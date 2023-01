L'Ukraine a une nouvelle requête et elle ne va pas plaire à Poutine

Kiev revient à la charge avec une nouvelle demande pour l'Occident. Et si l'Allemagne cédait l'un de ses sous-marins à l'Ukraine?

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrij Melnyk, propose à l'Allemagne de mettre un sous-marin à la disposition de son gouvernement. Ce week-end, il a fait l'éloge des modèles Type 212A fabriqués par la société allemande Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW), les considérant comme les «meilleurs sous-marins du monde». L'armée allemande en possède six.

«Pourquoi ne pas en envoyer un à l'Ukraine? Nous jetterons alors la flotte russe hors de la mer Noire» Andrij Melnyk sur Twitter

Melnyk se doutait que cette demande pourrait susciter des critiques. «Je sais que je vais avoir droit à un nouveau shitstorm, mais j'ai une idée créative».

Mais la mettre en œuvre n'est pas si simple. «Comment est-ce que vous traversez le Bosphore?» a demandé un utilisateur sur Twitter. Melnyk a répondu en proposant d'utiliser la voie terrestre. Ce qui a entraîné la question de savoir comment il s'imaginait transporter un bateau de 6000 tonnes par la route.

«Commençons par régler la logistique des chars d'assaut et voyons si vos ponts peuvent supporter plus de 60 tonnes» Un autre utilisateur Twitter

Le représentant ukrainien a reçu du soutien: John Mues, candidat au Sénat américain en 2020, a écrit:

«En tant qu'ancien officier de sous-marin nucléaire, qui a également passé beaucoup de temps sur des sous-marins diesel, je pense que c'est une idée brillante. En tant qu'ancien chef d'exercice de l'Otan, je peux confirmer qu'aucune arme ne perturbe mieux qu'un sous-marin. Je regarderais aussi l'AIP suédois ou même Ula Subs»

Melnyk avait déjà demandé des avions de combat à l'Occident. L'Allemagne a déjà clairement rejeté cette idée, tandis que la Pologne ne s'y est pas opposée et que les Etats-Unis n'ont pas exclu la possibilité d'envoyer des jets. Il n'y a, pour l'instant, aucune prise de position sur les sous-marins.

Mais l'envoi n'est pas évident: les navires qui traversent le détroit du Bosphore ont besoin de l'autorisation de la Turquie. Il semble peu probable que le président Recep Tayyip Erdoğan, en pleine campagne électorale, donne son accord. Il s'est jusqu'à présent abstenu de prendre clairement position pour l'Ukraine afin de ne pas endommager ses bonnes relations avec la Russie. Avant la guerre d'Ukraine, en juin 2020, Ankara avait, toutefois, autorisé le passage d'un sous-marin russe.

Une arme parfaitement adaptée à la Mer noire

Les sous-marins conventionnels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dotés d'une propulsion nucléaire, sont tout à fait adaptés à la mer Noire. Comparés aux autres sous-marins, ces chasseurs sont relativement petits. Ils ont une faible signature magnétique et sonore – ce qui les rend plus difficiles à détecter – et sont faciles à manœuvrer, selon l'armée allemande.

C'est pourquoi les sous-marins de la classe 212A peuvent être déployés à faible profondeur, par exemple en mer du Nord et en mer Baltique, mais aussi au large de toutes les côtes du monde. Ils sont armés de torpilles. D'autres sous-marins, notamment les sous-marins russes de la mer Noire, sont également en mesure de tirer des missiles vers des cibles éloignées.

La Russie utilise des sous-marins en mer Noire. Ils ont longtemps été stationnés en Crimée, mais selon les informations des services secrets britanniques, ils auraient été transférés dans la ville portuaire de Novorossijsk, au sud de la Russie. Six sous-marins seraient actuellement en service, mais il n'est pas certain qu'ils soient tous utilisés dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les nouveaux modèles Kilo-II 636 peuvent également utiliser des missiles de croisière Kalibr.