Les jets de combat F-16 américains pourraient déjà être en Ukraine

Le ministère britannique de la Défense a fait savoir, mardi, qu'un premier groupe de pilotes ukrainiens venait de terminer sa formation de base et qu'il effectuait désormais ses premiers vols au Danemark. Des essais ont également déjà eu lieu en Roumanie et aux Etats-Unis.

Berlin prépare «la plus grande opération de police depuis des décennies»

Au vu des émeutes de l'année dernière et de la guerre à Gaza, les autorités de la capitale allemandes se préparent à une opération de grande envergure.

Après les événements de l'année dernière, la police berlinoise prévoit pour le réveillon du Nouvel An «la plus grande opération policière des dernières décennies». «Cela est principalement dû au conflit au Moyen-Orient, qui rend la situation opérationnelle nettement plus exigeante et complexe», a déclaré la cheffe de la police de Berlin, Barbara Slowik, à l'agence de presse allemande.