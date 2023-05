Pourquoi Zelensky regarde avec gourmandise les jets de combats occidentaux

Zelensky rêve-t-il de FA-18? shutterstock/watson

La quasi-totalité de la politique étrangère de l'Ukraine est actuellement axée sur l'acquisition d'avions de combat occidentaux. C'est pourquoi le président Zelensky s'est rendu cette semaine dans les quatre principaux pays européens. Pourquoi est-ce si important?

Bojan Stula / ch media

Presque toutes les activités de politique étrangère du président Volodimir Zelenski sont actuellement orientées vers un seul objectif: permettre à l'Ukraine d'accéder aux avions de combat occidentaux et en faire une arme décisive pour la guerre. C'est également l'intention qui a présidé à sa tournée européenne qui vient de s'achever.

Pourquoi l'Ukraine a-t-elle tant besoin de jets de combats ?

Pour trois raisons:

Ces avions de combat devraient compléter efficacement les défenses aériennes au-dessus des villes ukrainiennes et les protéger contre les attaques de missiles et de drones russes dont l'utilisation s'intensifie. Ils pourraient combattre l'aviation russe et maintenir la supériorité aérienne au-dessus de l'Ukraine si les réserves de missiles antiaériens venaient à manquer. Une fois la supériorité aérienne acquise, les avions de combat peuvent apporter un soutien décisif aux troupes au sol lors de la reconquête des territoires occupés; ceci par des attaques air-sol sur des bases ennemies, des positions d'artillerie ainsi que sur les troupes et les chars.

Jusqu'à présent, la quasi-absence de guerre aérienne traditionnelle avec des avions de combat était ce qui distinguait la guerre en Ukraine de conflits comparables. Cela est dû aux puissantes défenses antiaériennes des deux côtés, qui ont fait du ciel ukrainien une zone mortelle.

Pourquoi l'acquisition d'avions de combat pose un problème ?

Aucun allié de l'Ukraine n'a encore accepté de lui fournir des jets occidentaux modernes. Dans cette affaire, beaucoup dépend des Etats-Unis. Lundi dernier, par exemple, l'amiral et porte-parole américain pour la sécurité John Kirby a répondu par un simple «non» à la question de savoir si son pays était prêt à livrer des avions de combat à l'Ukraine.

Le discours n'est pas différent du côté de l'Allemagne: dans une interview accordée, mardi matin, au Deutschlandfunk, la présidente de la commission de la défense du Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, s'est fermement opposée à la livraison d'avions de combat allemands à l'Ukraine:

«Cela a tout simplement à voir avec la portée de l'appareil»

En effet, comme les Etats-Unis, l'Allemagne craint une nouvelle escalade de la guerre si l'Ukraine attaque des cibles sur le territoire russe avec des avions de combat occidentaux. Elle veut au moins que ses propres avions Tornado et Eurofighter soient écartés du conflit. Aux Etats-Unis, le blocage budgétaire et l'escalade du conflit sur les livraisons d'armes avec l'aile la plus radicale du camp Républicain compliquent encore la situation.

Pourquoi l'Ukraine souhaite-t-elle absolument des F-16 ?

Parce que celui-ci peut accomplir à la perfection les trois tâches décrites précédemment et qu'il est à la hauteur des appareils russes, tant comme avion de chasse que pour l'attaque au sol. De plus, il est relativement facile à piloter, c'est un avion standard pour les pilotes de milice de la Garde nationale américaine. Mais surtout, avec plus de 4500 exemplaires construits – dont plus de 2500 sont encore en service dans une trentaine d'armées de l'air – le F-16 est répandu dans le monde entier.

Cela signifie que tant les machines elles-mêmes que les pièces de rechange, les possibilités de formation et le support technique sont largement disponibles, notamment en Turquie et dans les pays voisins de l'Otan, la Pologne et la Roumanie. L'Ukraine envisage la formation de trois à quatre escadrons de F-16 avec 40 à 50 appareils.

Comment Zelensky compte-t-il convaincre l'Occident ?

Tout comme il l'a fait avec succès pour les tanks. C'est-à-dire en faisant pression sur l'opinion publique jusqu'à ce que les pays, les uns après les autres, et en dernier lieu le président américain Joe Biden, cèdent. La stratégie sous-jacente est l'objectif proclamé de Zelensky de former une «coalition internationale d'avions de combat», à laquelle les Etats-Unis seraient associés.

Avec l'Italienne, Meloni. Keystone

C’est pourquoi il a rendu visite cette semaine aux quatre partenaires européens les plus influents, à savoir l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, et a placé la question des avions de combat en haut des priorités.

Avec l'Allemand, Scholtz. Getty Images Europe

Zelensky poursuivra cette mission lors du prochain sommet du G7 qui se tiendra ce week-end au Japon, puis lors de la réunion annuelle de l'Otan, en juillet, en Lituanie. Là aussi, il veut faire la promotion de sa coalition d'avions de combat en affirmant que les F-16 ne seront utilisés qu'à l'intérieur de l'Ukraine.

Avec le Français, Macron. Image: Corbis News

Est-ce que la stratégie de Zelensky va réussir?

Le bilan des déplacements effectués cette semaine le laisse penser. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Rishi Sunak ont tous deux promis d'apporter leur soutien à la formation des pilotes de chasse ukrainiens. Même la politicienne allemande en matière de sécurité Strack-Zimmermann estime que la livraison d'avions de combat F-16 de fabrication américaine «serait utile» dans la situation actuelle.

Volodymyr Zelensky (à g.) peut compter sur le soutien du premier ministre britannique Rishi Sunak qui a promis de former les pilotes de chasse ukrainiens sur les F-16. Keystone

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne n'ont aucun mal à faire de telles déclarations, car elles ne disposent pas elles-mêmes de F-16 et contrairement aux chars, ces pays n'ont pas besoin de livrer les leurs avant que d'autres pays ne les suivent. Les trois chefs d'Etat auraient également accepté de mettre le sujet de la coalition des avions de combat à l'ordre du jour du sommet du G7 et de la réunion annuelle de l'Otan.

Toutefois, un problème de taille subsiste, même si le président américain Biden devait un jour céder sur la question des avions de combat. Il faudra au moins douze mois – et probablement plus – pour que les premiers F-16 soient livrés, que les pilotes soient formés, que les infrastructures soient mises en place et que les pistes d'atterrissage ukrainiennes soient aménagées. Tous les efforts militaires ukrainiens de cette année devront donc continuer à compter sur le stock décroissant de la production ex-soviétique de jets de Mig et Sukhoi. (aargauerzeitung.ch)

(Traduit et adapté par Pauline Langel)