Ce nouveau drone utilise l'IA pour tuer

La société américaine d'armement Anduril Industries a présenté deux nouveaux drones kamikazes équipés d'intelligence artificielle, capables d'effectuer de manière totalement autonome des frappes de précision mortelles.

Nico Bernasconi

Les drones «BOLT» et «BOLT-M» représentent, selon leur fabricant, une révolution dans le soutien aux troupes au sol. La version armée, la «BOLT-M», est particulièrement vantée comme une solution offrant aux troupes une «puissance de feu de précision simple, flexible et mortelle».

Comparé aux drones FPV traditionnels pilotés manuellement, Anduril met en avant la facilité d’utilisation de la «BOLT-M». L'IA prend en charge des milliers de données de vol, normalement nécessaires pour repérer, suivre et attaquer des cibles avec précision. Ce qui permet aux opérateurs de se concentrer sur l’essentiel: prendre des décisions, plutôt que de gérer des contrôles complexes.

Des capacités techniques impressionnantes

La version non armée, le drone de reconnaissance «BOLT», dispose d’une portée de plus de 20 kilomètres et peut rester en vol jusqu’à 45 minutes, selon le fabricant. Avec un poids d'environ 5,4 kilogrammes, il est idéal pour des missions de reconnaissance ou des opérations de recherche et de sauvetage.

La version offensive, «BOLT-M», est conçue pour frapper avec précision des cibles au sol, qu'elles soient fixes ou mobiles. Avec une portée et une autonomie similaires à celles de son homologue de reconnaissance, elle peut peser jusqu’à 6,8 kilogrammes en fonction de sa charge utile. Un des atouts particuliers de la «BOLT-M» est sa capacité à attaquer sous presque tous les angles, y compris directement d’en haut. Cette capacité permet de toucher avec précision des points faibles dans des environnements complexes, le tout de manière entièrement autonome.

Le corps des Marines des Etats-Unis a déjà commencé à tester ce drone dans des conditions réalistes. Selon Anduril Industries, la «BOLT» est principalement destinée à être utilisée contre des cibles telles que l’infanterie, les chars et les positions ennemies. Elle peut être opérée à distance ou fonctionner en totale autonomie.

L'homme derrière cette vision

Anduril est dirigée par une figure bien connue: Palmer Luckey, fondateur d’Oculus VR et inventeur de l’Oculus Rift, est le PDG d'Anduril Industries. Connu pour ses opinions controversées et son esprit d’innovation, Luckey vise à intégrer des technologies modernes telles que l’intelligence artificielle et les systèmes sans pilote dans le secteur de la sécurité et de la défense. Son entreprise collabore étroitement avec l’armée américaine et d’autres gouvernements.