Voici le nouveau Bansky

Un nouveau pochoir signé Banksy est apparu à Marseille: un phare mystérieux accompagné d’un message énigmatique.

Plus de «International»

Après plusieurs mois de silence, Banksy fait reparler de lui: un pochoir de l'énigmatique et très secret street-artiste sous forme de phare a été découvert vendredi dans une rue discrète de Marseille, tout proche de la mer.

Cette représentation d'un phare sombre duquel apparaît une lumière blanche semble jouer avec l'ombre d'un poteau, a constaté un journaliste de l'AFP. Une phrase mystérieuse recouvre l'oeuvre d'art: «I want to be what you saw in me» («Je veux être ce que tu as vu en moi»).

Un nouveau Banksy à Marseille. Image: afp

L'artiste lui-même, dont l'identité reste toujours mystérieuse, a révélé une photo de son oeuvre, sans faire de commentaire, sur son profil Instagram.

S'il est aussi l'auteur de tableaux et sculptures, Banksy est principalement connu pour ses pochoirs percutants qu'il sème dans les rues du monde entier, provoquant souvent l'hystérie du public.

«Fascinant»

«C'est fascinant que Banksy ait choisi une ville comme Marseille qui a beaucoup d'arts, d'étrangers, de vie», a estimé Esteban Roldan, artisan-menuisier de 42 ans vivant à Marseille qui s'est déplacé pour venir voir l'oeuvre située dans une petite rue proche de la plage des Catalans, non loin du centre-ville.

«C'est très surprenant et c'est passionnant. C'était agréable de faire une petite recherche pour découvrir le lieu où il l'a faite. Je suis heureuse de l'avoir trouvée», a expliqué Susan McAllister, enseignante de 60 ans en ingénierie.

«Cela pourrait avoir plusieurs significations: l'interprétation dépend de ce en quoi vous croyez, comment vous voyez les choses, mais cela pourrait être lié à l'image de Marseille», a ajouté cette Britannique qui réside à Marseille, en évoquant l'image du phare, possible référence à la cité phocéenne.

Les oeuvres de Banksy ont rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars, faisant de lui l'un des artistes vivants les plus connus au monde. Elles portent souvent des messages puissants et provocateurs, sur des thèmes tels que la guerre, le capitalisme, le contrôle social ou encore les droits de l'homme. (jah/ats)