Zelensky et Poutine s'embrassent au milieu de Turin

«Il était censé représenter la solidité du lien entre les deux pays, celui-là même que le mur, aujourd'hui effondré, soulignait comme une expérience clairement ratée. Un parallèle avec la même utopie de paix européenne, qui s'est, aujourd'hui, également éteinte. Je voulais représenter la fierté (Pride) de la Russie, un pays qui n'a jamais connu de véritable démocratie parce qu'il a trop peur de perdre son rôle de puissance mondiale, et l'espoir (Love) que les deux États (Russie et Ukraine) puissent faire la paix et mettre fin au conflit.»