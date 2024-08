Douze décès et une centaine de prisonniers qui s'évadent au Bangladesh

Deux évasions ont eu lieu dans les jours de troubles qui ont suivi l'éviction de la Première ministre Sheikh Hasina.

Quelque 12 détenus sont décédés et des centaines d'autres se sont échappés, lors de deux évasions au Bangladesh dans les jours de troubles qui ont suivi l'éviction de la Première ministre Sheikh Hasina, ont indiqué samedi des directeurs de prison à l'AFP.

Six détenus ont été tués dans la prison de Jamalpur (nord) jeudi, après que des gardiens ont été agressés par des prisonniers tentant de s'évader, a déclaré à l'AFP le directeur de la prison, Abu Fatah. Il raconte:

«Ils nous ont attaqués avec des barres de fer et des armes tranchantes. Ils ont incendié mon bureau. Puis ils ont essayé de s'évader et d'emmener avec eux les 600 prisonniers»

Le directeur a indiqué que les surveillants avaient «été contraints d'ouvrir le feu». «Au moins six détenus ont été tués, dont un poignardé», a-t-il ajouté.

Une deuxième évasion en même temps

Mardi, six prisonniers ont également été abattus lors d'une évasion dans une prison de haute sécurité à Kashimpur, à seulement 30 kilomètres au nord de la capitale Dacca, a également confié à l'AFP son directeur Lutfor Rahman. Rahman a précisé que les détenus avaient utilisé des outils en fer et des barres d'armature pour attaquer les gardiens, et qu'ils avaient franchi la porte principale de la prison, forçant des militaires et des surveillants pénitentiaires à ouvrir le feu. Il a ajouté:

«Au moins 203 prisonniers ont également réussi à s'échapper»

La prison de haute sécurité de Kashimpur accueille certains des détenus les plus notoires du Bangladesh, notamment des extrémistes islamistes et des meurtriers. Le jour de l'éviction du pouvoir de Mme Hasina, lundi, plus de 500 détenus se sont enfuis d'une prison du district de Sherpur (nord).

Les policiers en grève

En juillet, plus de 800 prisonniers se sont évadés d'une prison du district de Narsingdi (centre), lorsqu'une foule de milliers de personnes a attaqué l'institution datant de l'époque coloniale britannique, en mettant le feu au bureau du directeur.

Les syndicats de police ont décrété une grève mardi et ont déclaré que les agents ne reprendraient pas le travail tant que leur sécurité ne serait pas assurée. Plus de la moitié des postes de police du pays ont rouvert depuis, selon les forces de l'ordre. (mat/ats)