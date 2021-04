International

Asie

Les femmes, grandes oubliées de l'accès à internet dans le monde



Les femmes, grandes oubliées de l'accès à Internet dans le monde

shutterstock

La crise a augmenté l'usage des réseaux sociaux sur toute la planète. Mais trois pays sont encore coupés du monde. De manière générale, ce sont les femmes qui sont les moins connectées, révèle une récente étude.

Hélène Krähenbühl Hélène Krähenbühl Suivez-moi Se désabonner

Un vie sans internet parait pour beaucoup inimaginable. En particulier en ces temps de pandémie, qui ont renforcé notre besoin accru d'accès à l'information. Et pourtant, à ce jour, 4 personnes sur 10 dans le monde n'y ont toujours pas accès, révèle la mise à jour du Digital Report, une étude globale menée par Hootsuite et We Are Social.

Ecart de 17% entre les femmes et les hommes

Si le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a augmenté de 13,7 %, plus d'un milliard de personnes restent coupés du monde dans trois pays d'Asie du Sud. A savoir:

Le Bangladesh

L'Inde

Le Pakistan

Le rapport révèle également que parmi les régions les moins connectées, ce sont les femmes les plus concernées. L'écart entre les genres est de 17%.

Fossé numérique entre les sexes

Pour Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes, chaque fille a le droit d’être connectée. «C’est le monde que nous construisons ensemble grâce la Génération égalité», a-t-elle déclaré. Pour chaque fille, l'objectif doit être une connectivité significative, «y compris un haut débit fiable, rapide et disponible régulièrement», explique la spécialiste.

Ces inégalités, qui ne font que se creuser dans certaines régions, privent les femmes de nombreux droits. Tels que:

L'accès à l'éducation

L'accès à l'emploi

L'accès à l'entrepreneuriat

Pour António Guterres, secrétaire général de l’ONU, rendre ces technologies accessibles à toutes et tous joue aussi un rôle dans la construction des collectivités et des économies plus fortes.

La fusée de SpaceX a décollé vers l'ISS 1 / 7 La fusée de SpaceX a décollé vers l'ISS source: ap nasa

Plus d'articles sur le thème «High-Tech» Facebook veut tout faire pour ressembler à Clubhouse Link zum Artikel Fuite de données Facebook: 3 raisons pour ne pas les prendre à la légère Link zum Artikel Gucci vend douze francs des baskets qui n'existent pas Link zum Artikel Un collectionneur de crypto-art nous explique son délire Link zum Artikel