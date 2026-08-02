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Un attentat-suicide au Pakistan fait neuf morts

An ambulance rushes towards the hospital carrying injured victims from the site of a suicide bombing, in Kabal, a town in the Swat Valley in Pakistan&#039;s Khyber Pakhtunkhwa province, Sunday, Aug. 2 ...
Une ambulance transporte des victimes blessées après l’attentat-suicide à Kabal, dans la vallée de Swat au Pakistan.Keystone

Un attentat-suicide au Pakistan fait neuf morts

L’attaque a visé un rassemblement près d’un commissariat dans le district de Swat, dans le nord-ouest du pays. Quatre policiers figurent parmi les victimes et une vingtaine de personnes ont été blessées.
02.08.2026, 18:1302.08.2026, 18:16

Un attentat suicide s'est produit près d'un commissariat de police pendant une manifestation dans le district de Swat, dans le nord du Pakistan, faisant neuf morts et 20 blessés, a annoncé dimanche la police.

«Un homme a tenté de pénétrer dans le commissariat situé au niveau d'un carrefour animé mais a été arrêté par des policiers à l'entrée principale», a déclaré à l'AFP un responsable de la police locale, Fida Hussain. L'assaillant a «activé sa veste remplie d'explosifs», a-t-il poursuivi.

«Quatre policiers» figurent parmi les personnes tuées, a précisé Hussain, soulignant que sept blessés se trouvaient dans un état critique.

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Le district de Swat se trouve dans la province frontalière de l'Afghanistan de Khyber Pakhtunkhwa, où les autorités font face à l'insurrection de plus en plus vaste du Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Aucun groupe n'a dans l'immédiat revendiqué cet attentat.

Un porte-parole de l'armée pakistanaise a déclaré vendredi que les violences imputées aux combattants islamistes et les opérations qui ont suivi avaient déjà fait 819 morts – membres des forces de sécurité et civils – cette année.

Le Pakistan a par le passé attribué les attaques dans les provinces frontalières de l'Afghanistan à des militants en provenance de ce pays, dont le gouvernement taliban nie pour sa part toute implication.

Ces accusations ont provoqué de vives tensions et un conflit armé entre ces deux pays voisins, le Pakistan ayant procédé à des frappes aériennes meurtrières sur le sol afghan. (tib/ats)

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