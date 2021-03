International

Attentat

La Belgique commémore les cinq ans des attentats jihadistes



Image: EPA PHOTO NEWS POOL

Il y a cinq ans Bruxelles était traumatisée par un attentat djihadiste

Ce lundi, le peuple belge rend hommage aux attaques terroristes survenues le 22 mars 2016. Les attentats avaient fait 32 morts et 340 blessés.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique se sont recueillis, lundi matin, devant une fresque à la mémoire des victimes. Des cérémonies en petit comité ont eu lieu sur les lieux des attaques, à l'aéroport de Zaventem et dans une station de métro du quartier européen. Les attaques avaient fait 32 morts et 340 blessés, le 22 mars 2016.

Revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI), ces attaques de mars 2016 ont été perpétrées par trois kamikazes, dont le ressortissant belge, Salah Abdeslam. Le jeune homme, âgé aujourd'hui de 31 ans, était le seul membre encore en vie ayant participé aux attentats de Paris.

Le commando armé avait attaqué plusieurs restaurants, ainsi que le Bataclan, haut lieu culturel parisien, le 13 novembre 2015, faisant 130 morts. Salah Abdeslam a été interpellé en Belgique, quatre mois après les attentats de Bruxelles. Le terroriste présumé, accompagné par dix autres suspects, devrait être jugé à partir de septembre 2021. (ats/jch)

