Attentat terroriste revendiqué par le PKK à Ankara

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et des pays occidentaux, a revendiqué l'attentat suicide commis dimanche matin à Ankara, la capitale turque, faisant deux blessés.

La chaine de télévision privée NTV a fait état de tirs dans le quartier entièrement bouclé et où de nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés.

«L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Deux de nos policiers ont été légèrement blessés» par les flammes provoquées par l'explosion, précise le ministère sur X (ex Twitter).

«Deux terroristes se sont présentés à bord d'un véhicule militaire léger vers 9h30 (6h30 GMT) devant le portail d'entrée de la Direction Générale de la Sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe», a indiqué ce ministère faisant état de deux blessés parmi les policiers.

De nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés dans le secteur.

De nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés dans le secteur. Keystone

Plus de «International»

Erdogan semble plus faible que jamais: sa réélection vacille

Les plus lus

«Il nous faut un mur»: Musk se sert des migrants pour flinguer Biden

Armé d'un chapeau de cowboy, de lunettes de flic ridicules et d'un smartphone, le Chuck Norris du populisme est allé poser ses grosses semelles dans la crise migratoire mexicano-texane. Une catastrophe.

🌑 Pauvres migrants. Après les Rangers postés sur la frontière, les essieux des wagons marchandises et les fils barbelés, voilà qu’il leur faut enjamber l'ego d'un milliardaire ultra-conservateur. En cette fin de semaine, Elon Musk a enfilé sa panoplie de Lucky Luke du free speech et s’est envolé pour le Texas. L'objectif est modeste: suturer tout seul la plaie migratoire, qui use les nerfs de plusieurs Etats américains depuis quelques jours.