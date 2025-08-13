Découverte d'une baleine préhistorique «trompeusement mignonne»

Un fossile australien révèle une petite baleine préhistorique et redoutable prédatrice, ancêtre éloigné des baleines à fanons actuelles.

Des scientifiques australiens ont découvert le fossile d'une baleine aux dents acérées, redoutable prédateur, qui parcourait les mers il y a 26 millions d'années

Les Musées Victoria de Melbourne ont reconstitué l'espèce à partir d'un fossile de crâne exceptionnellement bien conservé, trouvé à Jan Juc en 2019 dans le comté de Surf Coast, au sud-ouest de la ville.

Le fossile a été découvert sur la plage de Jan Juc par un habitant en 2019. Image: Musées Victoria

Les scientifiques ont découvert un «prédateur rapide et aux dents acérées» qui aurait eu à peu près la taille d'un dauphin. «Il s'agit essentiellement d'une petite baleine avec de grands yeux et une bouche pleine de dents acérées et tranchantes», a déclaré le chercheur Ruairidh Duncan.

Comparaison de la taille de la baleine Janjucetus dullardi par rapport à un humain et à un rorqual commun, qui est la deuxième plus longue baleine à fanons. Image: Musées Victoria

«Imaginez une version ressemblant à un requin d'une baleine à fanons: petite et trompeusement mignonne, mais certainement pas inoffensive.»

Baleines préhistoriques

Le crâne appartenait à un groupe de baleines préhistoriques, des parents éloignés et plus petits des baleines filtreuses actuelles. Il s'agit de la quatrième espèce de ce type de baleines jamais découverte, selon les Musées Victoria.

Le Dr Erich Fitzgerald tient les dents et le crâne fossile partiel découverts à Jan Juc. Image: Musées Victoria

«Ce fossile nous donne un aperçu de la façon dont les baleines anciennes ont grandi et évolué, et comment l'évolution a façonné leur corps à mesure qu'elles s'adaptaient à la vie marine», a déclaré le paléontologue Erich Fitzgerald, coauteur de l'étude, publiée dans la revue scientifique du Zoological Journal of the Linnean Society. (jah/ats)