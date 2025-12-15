Révélations sur l'un des tueurs de Sydney

brouillard
Sydney: Révélations sur l'un des terroristes de Bondi Beach

Naveed Akram, l&#039;un des tueurs de Sydney
Les deux auteurs de la fusillade antisémite sur la plage de Bondi auraient prêté allégeance à l'Etat islamique. L'un d'eux a fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019.
15.12.2025, 08:0015.12.2025, 08:43

Le premier ministre australien s'est dit favorable lundi à une législation plus stricte en matière d'armes, au lendemain d'un attentat qui a frappé la communauté juive qui fêtait Hanouka sur une plage de Sydney. L'attaque a fait 15 morts et plus de 40 blessés.

«Le gouvernement est préparé à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut notamment le besoin de lois plus fermes sur les armes à feu», a dit Anthony Albanese. La police a confirmé que l'un des assaillants possédait légalement six armes à feu.

epa12593198 Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media during a press conference a day after a mass shooting at Bondi Beach; in Sydney, Australia, 15 December 2025. Australia is in ...
Anthony AlbaneseKeystone

«Ce que nous avons vu hier était un acte purement maléfique, antisémite et terroriste sur nos rives», a lancé le premier ministre Anthony Albanese en déposant une gerbe des fleurs sur le lieu de l'attaque. L'Australie, qui n'avait pas été frappée par une telle tuerie depuis 1996, a mis tous ses drapeaux en berne.

Dimanche soir, il avait dénoncé «une attaque ciblée contre les juifs australiens, au premier jour de Hanouka», la fête juive dite des «lumières» qui se tient durant neuf jours en décembre. Il avait jugé que l'attentat visait "tous les Australiens

Des drapeaux de l'EI

Les deux assaillants sont un père et son fils identifiés par les médias australiens comme étant Sajid Akram, 50 ans, abattu par des policiers, et son fils Naveed Akram, 24 ans, hospitalisé dans un état critique et placé sous surveillance policière.

Le fils a fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour ses liens avec le groupe terroriste Etat islamique (EI), a indiqué lundi la chaîne australienne ABC, qui a cité un haut responsable anonyme de l'opération antiterroriste conjointe enquêtant sur la tuerie survenue dimanche soir. Naveed Akram était soupçonné d'être étroitement lié à un membre de l'EI arrêté en juillet 2019 et condamné pour avoir préparé un acte terroriste en Australie, a indiqué la même source.

«Le mal s'est déchaîné» à Sydney: deuil national en Australie

Selon la chaîne publique, des enquêteurs antiterroristes estiment que les deux tireurs avaient prêté allégeance à l'organisation terroriste islamiste. Des hauts responsables ont déclaré à ABC que deux drapeaux de l'EI avaient été trouvés dans la voiture des auteurs de l'attaque sur la plage.

Le chef des services australiens de renseignement intérieur, Mike Burgess, a indiqué à la presse dimanche que l'un des tireurs était «connu de nos services, mais pas en tant que menace immédiate». La police de Nouvelle-Galles du Sud a dit ne pas pouvoir confirmer les informations d'ABC.

Les enquêteurs ont «découvert un engin explosif artisanal dans une voiture liée au criminel décédé», l'un des deux tireurs abattu par la police, avait indiqué dimanche le chef de la police locale. (jzs/ats)

