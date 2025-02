Un puissant cyclone va frapper une région de haute importance

Le violent cyclone tropical Zelia s'apprête à toucher la côte ouest de l'Australie, qui abrite l'une des plus importantes régions minières du monde.

Un puissant cyclone doit s'abattre vendredi sur la côte ouest de l'Australie et frapper l'une des plus importantes régions minières au monde, anticipent les météorologues, avec des rafales de vent qui pourraient atteindre 290 kilomètres par heure.

Ce violent cyclone tropical nommé Zelia se déplace lentement vendredi vers le sud en direction de Port Hedland, l'un des ports de chargement de minerai de fer les plus actifs au monde, et devrait toucher terre dans l'après-midi selon les météorologues.

Zelia est de catégorie 5, soit la plus élevée du système de classification des météorologues australiens. «Des vents très destructeurs pouvant atteindre 290 kilomètres par heure sont probables à proximité du centre du cyclone lorsqu'il franchira la côte», a déclaré le Bureau australien de météorologie.

Dangereuse marée de tempête

L'institution a mis en garde les habitants contre l'éventualité d'une dangereuse marée de tempête lorsque le cyclone touchera terre. «Les marées risquent de dépasser de manière significative le niveau normal de la marée haute, avec des vagues dommageables et de dangereuses inondations dans certaines zones de basse altitude proches du littoral», a indiqué le bureau.

La région d'Australie-Occidentale possède d'importants gisements de minerai de fer, de cuivre et d'or, et abrite certaines des plus grandes exploitations minières d'Australie.

Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a déclaré que ses navires et ses trains avaient été évacués de ports de la région. «Il est trop tôt pour dire combien de temps les opérations portuaires et ferroviaires seront suspendues et quel en sera l'impact», a déclaré le groupe dans un communiqué jeudi. (jzs/ats)