Prison à vie pour la tueuse aux champignons vénéneux

Erin Patterson, 50 ans, a été condamnée à la prison à perpétuité en Australie. Elle avait tué trois membres de sa belle-famille en leur servant un bœuf Wellington agrémenté de champignons vénéneux.

Une Australienne reconnue coupable d'avoir mortellement empoisonné trois membres de sa belle-famille avec des champignons vénéneux a été condamnée lundi à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 33 ans. L'affaire a suscité effroi et fascination en Australie.

«Votre absence totale de remords ne fait que remuer le couteau dans la plaie des victimes», a déclaré le juge de la cour suprême de l'Etat de Victoria à Melbourne, en condamnant Erin Patterson, 50 ans.

«La gravité de vos actes justifie l'imposition des peines maximales pour vos crimes»

Erin Patterson avait été reconnue coupable en juillet du meurtre des parents de son mari et de la tante de ce dernier, ainsi que de tentative de meurtre sur l'oncle de son époux. Les faits remontent à un repas de famille de juillet 2023 dans une petite ville rurale du sud-est de l'Australie. Erin Patterson, passionnée de cuisine mais aussi d'affaires criminelles, avait servi une spécialité anglaise, un boeuf Wellington, avec des amanites phalloïdes, un des champignons vénéneux les plus dangereux.

Motivations mystérieuses

A la table du repas organisé par Erin Patterson le samedi 29 juillet 2023 étaient assis les parents, la tante et l'oncle de son époux, oncle qui est pasteur d'une église baptiste locale. Le mari, dont elle est séparée, avait décliné l'invitation.

Les parents et la tante ont succombé en une semaine. Seul le pasteur a survécu, après des semaines d'hospitalisation. Les motivations de la tueuse restent mystérieuses, à l'issue de plus de deux mois de procès suivi par les médias et les férus d'affaires criminelles du monde entier.

Pour le repas, l'Australienne a mélangé des filets de boeuf avec des champignons, enrobant le tout de pâte feuilletée pour confectionner du boeuf Wellington. Un plat «délicieux», aux dires de la tante.

A la barre, Patterson a assuré n'avoir voulu tuer personne et a maintenu que l'empoisonnement était accidentel. A la fin du procès, la justice a cependant révélé qu'elle avait été soupçonnée par la police d'avoir tenté de tuer son époux à trois reprises entre 2021 et 2022. Il s'agissait déjà de plats empoisonnés, à savoir des pâtes à la bolognaise, du poulet korma et un wrap aux légumes. (jzs/ats)