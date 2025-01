La caravane a été retrouvée à Dural, une banlieue rurale de Sydney. Image: AAP

Un «meurtre de masse» antisémite a-t-il été déjoué en Australie?

De puissants explosifs ainsi que des notes listant des «entités juives» ont été retrouvés dans une caravane abandonnée en banlieue de Sydney.

La police australienne a annoncé jeudi enquêter sur des explosifs retrouvés dans la banlieue de Sydney pour déterminer si ces derniers étaient liés à un projet d'attentat visant la communauté juive.

Il y a 11 jours, la police australienne a découvert de puissants explosifs dans une caravane abandonnée à Dural, une banlieue semi-rurale de Sydney (sud-est), ainsi que des «notes écrites» listant des «entités juives».

«Notre enquête vise à déterminer si la caravane et le matériel trouvé» sont en relation avec «une entreprise terroriste», a déclaré à la presse Karen Webb, commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud.

Dans le «périmètre du terrorisme»

L'explosif découvert était de type Powergel, un produit utilisé dans l'industrie minière et dont la quantité était suffisante pour dévaster une zone de 40 mètres de diamètre.

La police a indiqué ne pas avoir trouvé de détonateur à l'intérieur du véhicule. «Cette caravane contenait des explosifs, ainsi que des notes écrites mentionnant des entités juives», a déclaré le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, David Hudson. Cela place l'affaire dans le «périmètre du terrorisme», a-t-il dit.

Cette affaire n'a toutefois pas été qualifiée d'«incident terroriste», ce qui aurait permis de mobiliser des moyens d'enquête plus importants.

Un complot visant «à engendrer la peur»

Jeudi, le propriétaire de la caravane a été placé en garde à vue pour des faits sans rapport avec la saisie des explosifs, a indiqué la police, ajoutant que deux autres personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu'il semblait s'agir d'un complot visant «à engendrer la peur». Chris Minns, le Premier ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, a pour sa part assuré que toutes les ressources du gouvernement étaient mobilisées.

«Il s'agit de la découverte d'un meurtre de masse potentiel. Il n'y a qu'une manière de qualifier cela, comme du terrorisme». Une attaque «sèmerait la terreur dans la communauté, en particulier la communauté juive», a-t-il dit mercredi devant des journalistes.

La police a relevé que cette affaire représentait une escalade, au coeur d'un récent regain d'actes antisémites. Des vandales ont dans les dernières semaines mis le feu à un centre pédiatrique et à des voitures dans des quartiers majoritairement juifs, et ont tagué des synagogues avec de la peinture rouge et des graffitis. D'autres avaient lancé un engin incendiaire contre une synagogue à Melbourne en décembre. (jzs/ats)