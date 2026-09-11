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Australie: une amende salée pour avoir tartiné un bagel au volant

Pourquoi il ne faut jamais se faire de tartine au volant en Australie

Un conducteur australien a lâché son volant pour préparer son bagel en roulant. Entre conduite imprudente et véhicule non immatriculé, l’addition atteint 1104 dollars. Mais sa justification, elle, n'a pas de prix.
11.09.2026, 11:1911.09.2026, 11:22

Un automobiliste australien s'est vu infliger cette semaine une amende salée après avoir été surpris en train de tartiner un bagel au volant, a indiqué la police.

Le conducteur, âgé de 29 ans, a été intercepté lundi par la police dans l'Etat du Queensland après avoir été vu conduisant avec les genoux tout en tartinant son bagel. L'intéressé alancé aux policiers:

«Je sais que c'était stupide, mais j'avais faim»
LE chauffeur affamé
«Je ne comprends pas comment vous avez pu penser que c'était une bonne idée»
Le policier dubitatif

La séquence lunaire 👇

Vidéo: extern / rest

Le véhicule n'était par ailleurs pas immatriculé, a précisé la police. Le chauffeur a été condamné à une amende de 1104 dollars australiens pour conduite imprudente et pour ne pas avoir ses documents à jour.

Une responsable de la police du district de Darling Downs, Kelly Hanlen a déclaré:

«Lâcher le volant et détourner son attention de la conduite, même pour une chose qui peut sembler aussi anodine que préparer à manger, peut avoir de graves conséquences.»

«Je tiens à rappeler aux automobilistes qu'aucun repas, message ou autre distraction ne vaut la peine de mettre en danger leur sécurité ou celle des autres usagers de la route», a-t-elle ajouté. (jah/ats)

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