Pourquoi il ne faut jamais se faire de tartine au volant en Australie
Un automobiliste australien s'est vu infliger cette semaine une amende salée après avoir été surpris en train de tartiner un bagel au volant, a indiqué la police.
Le conducteur, âgé de 29 ans, a été intercepté lundi par la police dans l'Etat du Queensland après avoir été vu conduisant avec les genoux tout en tartinant son bagel. L'intéressé alancé aux policiers:
La séquence lunaire 👇
Le véhicule n'était par ailleurs pas immatriculé, a précisé la police. Le chauffeur a été condamné à une amende de 1104 dollars australiens pour conduite imprudente et pour ne pas avoir ses documents à jour.
Une responsable de la police du district de Darling Downs, Kelly Hanlen a déclaré:
«Je tiens à rappeler aux automobilistes qu'aucun repas, message ou autre distraction ne vaut la peine de mettre en danger leur sécurité ou celle des autres usagers de la route», a-t-elle ajouté. (jah/ats)