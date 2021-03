Un groupe de presse australien conclut un accord avec Facebook

Facebook défie l'Australie en censurant l'information

Le gouvernement australien veut faire payer les géants de tech quand ils utilisent des contenus d'actualité de sites d'information. Si Google passera à la caisse, Facebook se braque violement.

Jeudi de nombreux contenus d'actualité ont été bloqués en Australie par Facebook. Le gouvernement a réagi avec colère face à cette forme de censure. Le géant américain a agi en représailles contre un projet de loi qui entend forcer le réseau social à rémunérer les médias.

Jeudi matin, les utilisateurs australiens de Facebook ne pouvaient plus consulter les liens d'informations provenant de médias locaux ou internationaux et les personnes vivant à l'étranger n'avaient plus accès aux …