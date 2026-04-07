Des soldats australiens déployés en Afghanistan, en 2010. Image: AP Australian Department of Defe

Un soldat australien arrêté pour crimes de guerre présumés

Un soldat australien est soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan en 2009 et 2012. Le militaire a été arrêté.

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Un ancien soldat australien a été arrêté mardi à Sydney pour des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan, a annoncé la police fédérale, à la suite d'une vaste enquête sur la conduite des troupes australiennes dans ce pays entre 2005 et 2016.

La police n'a pas précisé l'identité du suspect, âgé de 47 ans, qui selon les médias australiens est Ben Roberts-Smith, récipiendaire de la Victoria Cross, la plus haute décoration militaire du pays.

Selon un communiqué de la police, le soldat a été arrêté mardi dans un aéroport de Sydney et devait être déféré devant un tribunal plus tard dans la journée. Il est accusé de cinq crimes de guerre, des meurtres commis en avril 2009 et en septembre et octobre 2012 dans la province afghane d'Uruzgan (centre).

Héros de guerre

«Les victimes ne participaient pas aux hostilités au moment de leur meurtre présumé en Afghanistan», a déclaré la commissaire de la police fédérale, Krissy Barrett. Elle ajoute:

«Les victimes ont été abattues par l'accusé ou par des subordonnés agissant sur ses ordres» Krissy Barrett

Ancien membre du Special Air Service Regiment, les forces spéciales de l'armée australienne, Ben Roberts-Smith était autrefois considéré comme un héros de guerre dans le pays.

Mais sa réputation a été sérieusement entachée en 2018 quand une série d'articles de presse l'ont pour la première fois associé au meurtre de prisonniers afghans non armés par des soldats australiens, ce qu'il a nié. Il avait par la suite perdu les procès en diffamation intentés contre les médias qui l'accusaient.

En mars 2023, un autre ancien soldat des forces spéciales australiennes avait été arrêté pour un crime de guerre présumé en Afghanistan. Son procès est prévu en février 2027 devant la Cour suprême de l'Etat de Nouvelle Galles-du-Sud.

L'Australie a déployé un total de 39 000 soldats en Afghanistan en l'espace de deux décennies, dans le cadre d'opérations conduites par les Etats-Unis et l'Otan contre les talibans et d'autres organisations. (ats)