L’Europe s’indigne après des propos de Trump sur l'Afghanistan

Des déclarations de Donald Trump sur l’engagement des alliés de l’Otan en Afghanistan ont suscité une vive indignation en Europe. Face aux critiques, le président américain a partiellement rétropédalé en saluant le rôle des soldats britanniques.

Plusieurs pays européens ont dénoncé samedi les propos de Donald Trump qui avait déclaré que les alliés de l'Otan étaient restés «un peu loin des lignes de front» en Afghanistan, poussant le président américain à revenir partiellement sur ses propos.

Trump a finalement salué le rôle des soldats britanniques, après s'être entretenu avec Keir Starmer. Le Premier ministre britannique avait qualifié d'«insultants» les propos du président américain.

«Les GRANDS et TRES BRAVES soldats du Royaume-Uni seront toujours aux côtés des Etats-Unis d'Amérique! En Afghanistan, 457 sont morts, beaucoup ont été gravement blessés, et ils figuraient parmi les plus grands guerriers. C'est un lien bien trop fort pour être jamais rompu» Donald Trump

Le Premier ministre britannique a de son côté «rendu hommage aux soldats britanniques et américains courageux et héroïques qui ont combattu côte à côte en Afghanistan, dont beaucoup ne sont jamais rentrés chez eux. Nous ne devons jamais oublier leur sacrifice», écrit Downing Street dans un communiqué.

Dans une interview jeudi à la chaîne américaine Fox News, le président américain s'en est pris aux autres pays membres de l'Otan durant les 20 ans de conflit en Afghanistan, affirmant que les alliés étaient «restés un peu loin des lignes de front» et que les Etats-Unis n'ont «jamais eu besoin d'eux».

S'il a fait amende honorable sur le rôle des soldats britanniques, Donald Trump n'a rien dit de l'engagement des soldats des autres pays.

«Stupéfaction»

Dès vendredi, le Premier ministre britannique Keir Starmer, à l'unisson de toute la classe politique, avait qualifié d'«insultants» et «franchement consternants» les déclarations du président américain.

Le Royaume-Uni est le pays ayant enregistré le plus de pertes en Afghanistan derrière les Etats-Unis (2400 morts).

La France, le Danemark, l'Italie et la Pologne ont aussi exprimé leur indignation.

«Ces déclarations inacceptables n'appellent aucun commentaire. C'est aux familles de soldats tombés que le chef de l'Etat souhaite apporter du réconfort et redire la reconnaissance et la mémoire respectueuse de la nation», a dit l'entourage du Français Emmanuel Macron. La France a déploré 89 morts en Afghanistan entre 2001 et 2014.

Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a de son côté posté samedi sur X un message pour rendre hommage «aux 53 militaires italiens» morts en Afghanistan. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé sa «stupéfaction» et exigé «le respect» après les déclarations de Trump.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a rappelé avoir participé à une cérémonie d'adieu en 2011 pour cinq soldats polonais tombés au combat en Afghanistan.

«Les officiers américains qui m'accompagnaient alors m'ont dit que l'Amérique n'oublierait jamais les héros polonais. Peut-être le rappelleront-ils au président Trump», écrit-il sur X.

Au Danemark, la Première ministre Mette Frederiksen a jugé «insupportable que le président américain remette en question l'engagement des soldats alliés en Afghanistan».

«Trahison»

«Je comprends bien que les vétérans danois aient déclaré qu'aucun mot ne peut décrire à quel point cela fait mal» Mette Frederiksen

L'Association des vétérans danois a dit «manquer de mots» face aux propos de Donald Trump.

«Le Danemark a toujours été aux côtés des Etats-Unis, et nous avons répondu présent dans les zones de crise à travers le monde lorsque les Etats-Unis nous l'ont demandé», écrit l'association dans un communiqué.

Les vétérans danois appellent à une marche silencieuse samedi 31 janvier à Copenhague pour protester contre les attaques de Donald Trump.

Le premier coup de canif entre les deux pays était venu des propos du vice-président américain JD Vance qui avait jugé en mars 2025 lors d'une visite sur la base américaine de Pituffik au Groenland que le Danemark était un «mauvais allié».

«On est passé de propos offensants à des propos impolis. Et maintenant nous avons l'impression qu'il s'agit d'une trahison. Ce n'est pas seulement faux, mais c'est évidemment quelque chose contre lequel nous devons réagir très, très fermement», s'insurge auprès de l'AFP le vice-président de l'association, Soren Knudsen.

Knudsen a servi en 2006 dans le sud de l'Afghanistan et il a été en 2012 le commandant adjoint d'une mission de l'Otan, essentiellement composée de militaires américains, explique t-il.

Selon les forces armées danoises, 44 soldats danois sont morts en Afghanistan: 37 ont été tués au combat, et 7 autres sont décédés des suites d'une maladie, d'un accident ou d'autres blessures. (tib/ats)