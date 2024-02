L'Australie dispose actuellement de 11 grands navires de combat de surface. Keystone

L'Australie veut doubler le nombre de ses navires de guerre

Le pays souhaite porter le nombre de ses grands navires de combat de 11 à 26, dans l'objectif de bâtir sa plus grande flotte depuis la Seconde Guerre mondiale.

Plus de «International»

L'Australie a présenté mardi un plan pour renforcer sa marine de guerre à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle veut doubler le nombre de ses principaux navires de combat pendant la prochaine décennie dans le contexte de la course aux armements en Asie-Pacifique.

En vertu de ce plan, Canberra accroîtra de plus de 10 milliards de dollars australiens (6,2 milliards de francs) ses dépenses en matière de défense et disposera de 26 grands navires de combat de surface, contre 11 à l'heure actuelle.

«C'est la plus grande flotte dont nous disposerons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», a déclaré le ministre australien de la défense Richard Marles. Et d'ajouter:

«La marine royale australienne doit être capable d'assurer la sûreté et la sécurité de nos routes maritimes [...] étant donné qu'elles sont essentielles à notre mode de vie et notre prospérité» Richard Marles

Missiles Tomahawk

L'Australie va construire six frégates de classe Hunter, 11 frégates polyvalentes et six navires de combat de surface de pointe capables d'opérer sans équipage. Plusieurs bâtiments seront armés de missiles Tomahawk, capables de mener des frappes de longue portée et en profondeur à l'intérieur d'un territoire ennemi.

Un missile Tomahawk en action. Keystone

L'annonce survient après une augmentation massive de la puissance de feu de la Chine et de la Russie et dans un contexte de confrontation croissante entre les alliés de Washington et des gouvernements autoritaires. L'Australie, qui a formé avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni l'alliance militaire AUKUS, cherche notamment à contrecarrer l'influence de la Chine dans le Pacifique-Sud.

Ce plan doit voir l'Australie accroître ses dépenses en matière de défense à 2,4% de son produit intérieur brut (PIB), au-delà de la cible de 2% fixée par ses alliés de l'Otan. (ats)