Voici ce que la Suède peut apporter à l'Otan

Des équipements ultramodernes, une industrie de l'armement bien développée et une position géographique idéale: la Suède a beaucoup à offrir à l'Otan.

L'accord de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'Otan représente un pas important pour l'Alliance – même si le oui de la Hongrie se fait encore attendre. L'élargissement présente des avantages militaires et stratégiques.

La Suède dispose de quelque 14 600 soldats, dont 6850 sur terre et 2100 en mer. En outre, le gouvernement peut encore faire appel à 21 200 volontaires et 10 000 réservistes. A titre de comparaison, la Finlande voisine, qui a déjà été admise dans l'Otan, compte, selon un rapport de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), 19 250 soldats actifs, mais peut faire appel à 250 000 réservistes.

Ce n'est pas vraiment le nombre de soldats qui rend la Suède importante pour l'Otan, mais surtout leur formation et leur équipement. «Contrairement aux adhésions des années précédentes, la Finlande et la Suède sont deux Etats dotés d'un équipement ultramoderne», nous expliquait l'année dernière l'expert militaire Carlo Masala. Et d'ajouter:

«Elles pourraient donc contribuer massivement à la sécurité des pays de l'Otan dès le premier jour» Carlo Masala

La Suède a une industrie d'armement bien développée et diversifiée. Elle produit par exemple le véhicule de combat d'infanterie CV90, qui a entre autres été mis à la disposition de l'Ukraine.

Jets et sous-marins

Une importance particulière devrait être accordée aux avions de combat de Saab, qui constituent un pilier de l'armée de l'air. Le JAS 39 Gripen a été développé dans les années 1990, mais il a constamment été amélioré. Ces modèles devraient également être mis à la disposition de l'Ukraine. Selon le centre de réflexion Atlantic Council, la Suède possède une centaine de ces avions de combat qui se caractériseraient par un entretien facile. De plus, des pistes de décollage et d'atterrissage courtes leur suffisent.

De son côté, la marine possède des sous-marins de la classe Gotland, qu'elle a elle-même développée. Ils ne sont pas propulsés par un réacteur nucléaire, mais par un moteur diesel. Ils sont néanmoins considérés comme ultramodernes et peuvent rester sous l'eau pendant des semaines.

Enfin, la Suède n'a cessé de développer ses capacités en matière de guerre électronique. Selon l'Atlantic Council, le pays fait partie des nations les plus développées au monde en matière de défense contre les cyberattaques.

Situation stratégique importante

Des systèmes de missiles Patriot complètent l'armement du pays, qui dispose également de chars Leopard 2A de fabrication allemande.

Outre l'équipement, la situation géographique de la Suède et son expérience des conflits militaires avec la Russie sont importantes pour l'Otan. Cela pourrait offrir une protection supplémentaire aux pays baltes: si la Suède fait partie de l'Alliance, cette dernière contrôlerait une grande partie de la mer Baltique, alors que Moscou n'y possède qu'une petite bande près de Kaliningrad.

Un regroupement des forces de l'Otan en mer Baltique pourrait à l'avenir minimiser le risque d'une attaque russe dans cette région. (wan)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci