Le chancelier autrichien Nehammer annonce sa démission

Ces résultats avaient conduit Nehammer à engager des discussions avec le SPÖ et Neos pour former un gouvernement, mais ces négociations à trois ont échoué vendredi avec le retrait de Neos.

Cette décision inattendue intervient au lendemain de la décision du parti libéral Neos de se retirer des négociations tripartites visant à former un gouvernement centriste. Le but était de mettre sur la touche le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ, extrême droite), arrivé en tête aux dernières législatives.

«Après la rupture des négociations de coalition, je (...) quitterai à la fois mes fonctions de chancelier et de président du Parti populaire dans les prochains jours et permettrai une transition ordonnée»

Le chancelier conservateur autrichien Karl Nehammer a annoncé samedi qu'il quittera ses fonctions de chancelier et de président de son parti «dans les prochains jours» , après avoir mis fin aux négociations avec les sociaux-démocrates pour tenter de former le prochain gouvernement.

Voici ce que l'on sait des victimes décédées le soir du Nouvel An

Il n'aura fallu qu'une poignée de minutes, une camionnette blanche et quelques salves de balles pour qu'un Texan de 42 ans fauche la vie de plus de quinze personnes, ce 1ᵉʳ janvier 2025, dans une rue festive et bondée de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Voici ce que l'on sait des victimes.

31 décembre 2024, début de soirée, Louisiane. Dans la petite ville de Slidell, à une trentaine de minutes de La Nouvelle-Orléans, Matthew Tenedorio, un technicien de 25 ans, achève le repas du Nouvel An avec sa famille. Autour de la paella sont rassemblés ses parents, Cathy et Louis, son frère Jeremy, 28 ans, son épouse et leur fille tout juste née – sa petite nièce adorée. La soirée est douce et bruyante, ponctuée par les feux d'artifice tirés dans le jardin et les vœux de bonne année braillés dans la bonne humeur.