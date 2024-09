L'extrême droite autrichienne réalise une percée historique

Parmi les 6,3 millions d'électeurs, beaucoup tablent sur ce scénario. Mais selon les experts, les conservateurs n'accepteront pas d'être le partenaire minoritaire et pourraient préférer s'associer avec les «rouges» sociaux-démocrates (21%) et les libéraux de Neos (9%) – un format à trois serait une première en Autriche. Avec les Verts, en net recul (8,3%), les sujets de discorde sont nombreux et le divorce semble consommé. (ats/vz)

Malgré une chute de plus de dix points par rapport à 2019, l'ÖVP, au pouvoir depuis 1987, «a de bonnes chances de conserver la chancellerie» , estime l'analyste Julia Partheymüller. Mais avec quels partenaires? Les scénarios sont à écrire. Si Nehammer répète qu'il ne veut pas s'allier avec Herbert Kickl, il ne rejette pas une éventuelle coalition avec les «bleus» du FPÖ, comme en 2000 et 2017.

Laminé en 2019 par un retentissant scandale de corruption dit «Ibizagate», le parti a spectaculairement remonté la pente sous l'impulsion d'un Herbert Kickl peu prédestiné pourtant à être dans la lumière et qui a prospéré sur les peurs sociales et économiques traversant le continent.

«L'eau arrive dans ma rue!»: on a subi l'ouragan Helene

Alors que le nord du «sunshine state» se prend de plein fouet l'ouragan Helene, décrit comme «insurmontable», toute la côte ouest digère actuellement une puissante tempête tropicale qui inonde plusieurs villes et coupe l'électricité de nombreux foyers. Ambiance.

On aurait pu grimper jusqu'à Tampa. Peut-être même rejoindre Cedar Key, là où l'ouragan s'apprêtait à cogner durement la côte quelques heures plus tard. Pour tout vous dire, on a tenté de s'approcher de l'œil de l’ouragan par la route. Mais les rafales de vent à 180 km/h, les nombreux tronçons inondés, les «risques graves» de tornade, la voiture de location, les ordres d’évacuation et une certaine envie de vivre, nous ont incité à rester dans la région de Fort Myers.