Des avions de chasse dernier cri mais un porte-avions qui périclite? Image: IMAGO/Pavel Lvov

Le seul porte-avions russe ressemble a une épave

L'unique porte-avions du Kremlin paraît dans un état critique. Le dernier incident en date s'inscrit dans une liste impressionnante de problèmes.

L'«Amiral Kouznetsov», l'unique porte-avions de Russie, est apparemment en panne sèche. Le navire de guerre se trouve depuis 2017 dans le chantier naval de Mourmansk au nord de la Russie pour des travaux de maintenance et aurait dû être réparé d'ici à l'été 2024 selon les médias d'Etat russes. Selon des informations ukrainiennes, il semblerait toutefois que le navire ne puisse pas quitter le port dans un avenir proche.

Il n'est pas possible de vérifier cette information de manière indépendante. Pour l'instant, aucune confirmation n'a été donnée du côté russe.

Comme le service de renseignement militaire ukrainien HUR l'a fait savoir via Telegram, l'«Amiral Kouznetsov» devait en fait être transféré dans un nouveau dock pour des travaux de réparation. Lors des préparatifs pour le déménagement, il s'est avéré que le porte-avions n'était pas en état de naviguer.

Des tentatives ont été faites pour déplacer le navire à l'aide de remorqueurs. Mais cela s'est avéré impossible en raison de l'état critique de la coque. Selon des informations ukrainiennes, des spécialistes de la réparation navale ont averti que l'Amiral Kouznetsov se retournerait très probablement et coulerait si on tentait de le mettre à l'eau.

Des équipes de plongeurs ont alors examiné la coque du navire et ont constaté que les structures métalliques situées sous le troisième pont étaient corrodées. En outre, les cales étaient entièrement remplies d'eau boueuse, ce qui rendait impossible une inspection plus approfondie de l'intérieur du navire.

Selon les services de renseignement militaires ukrainiens, les fonctionnaires du chantier naval et la direction de la flotte se rejettent mutuellement la responsabilité de la situation actuelle. Dans le chaos, il est impossible de savoir qui a pris la décision de déplacer le navire.

Il semblerait que le commandement de la flotte ait imposé des amendes salées d'un milliard et demi de roubles à la direction du chantier pour non-respect des délais de réparation et non-exécution du contrat. De son côté, la direction du chantier naval aurait déclaré dans une lettre que le chantier n'était pas responsable de l'état déplorable du navire. Il n'est pas possible de vérifier de manière indépendante les informations fournies par l'Ukraine sur l'état actuel du navire.

L'«Amiral Kouznetsov» a été lancé en 1991. En 2017, le porte-avions devait être réparé et entièrement modernisé. Depuis, il se trouve sur le chantier naval de Mourmansk. En 2018, le navire a pris l'eau lors du naufrage d'un dock flottant. Un an plus tard, l'Amiral Kouznetsov a pris feu. Deux personnes ont perdu la vie et 14 autres ont été blessées. Depuis, les travaux de réparation traînent en longueur. En fait, le navire de guerre était censé reprendre la mer en 2021 déjà.