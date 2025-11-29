L'aéroport de Zurich présente une concentration de particules fines inférieure à la limite. Image: watson

Voici les aéroports où l'air est le plus pollué en Europe

Selon un récent rapport européen, la concentration de particules fines est trop élevée dans sept aéroports du continent. Parfois, les zones environnantes sont également touchées.

La pollution de l'air représente «le plus grand risque environnemental pour la santé en Europe», indique l'Agence européenne de l'environnement (AEE). Dans certains lieux, ce danger est particulièrement élevé: c'est notamment le cas des villes, mais également des ports ou des aéroports. Un rapport de l'AEE, diffusé ce jeudi, se penche spécifiquement sur ces endroits.

L'agence rappelle que les émissions polluantes provenant de l'aviation ont nettement augmenté au cours de ces dernières années en Europe. Cela représente un «risque croissant pour la santé humaine», note l'AEE. Les personnes vivant à proximité des aéroports sont particulièrement touchées.

Le rapport a analysé la qualité de l'air dans 23 aéroports du continent, dont celui de Zurich. Verdict? Dans sept d'entre eux, la concentration de particules fines, l'un des principaux polluants atmosphériques, était trop élevée.

L'étude a pris en compte les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 millièmes de millimètre, appelées PM2,5. «Elles peuvent pénétrer profondément dans les plus petites ramifications des poumons, puis dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques», rappelle l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Leurs conséquences sur la santé peuvent être «graves».

Pour cette raison, l'Europe et la Suisse ont fixé une valeur limite, correspondant à une moyenne annuelle de 10 µg/m3. Sept des 23 aéroports analysés dépassent ce seuil, alors que quatre se situent juste en dessous. A Milan-Linate, la concentration de particules frôle le 20 µg/m3, tandis qu'à Bucarest et à Varsovie, elle s'élève à 17 et 16 µg/m3, respectivement.

Et la Suisse?

L'aéroport de Zurich affiche une concentration inférieure à la valeur limite, soit 8,10 µg/m3: il fait mieux que Paris Charles de Gaulle et Paris Orly (9,5 et 9,6 µg/m3, respectivement), mais se situe loin du podium, composé par Helsinki, Dublin et Copenhague. Dans ces aéroports, les valeurs mesurées oscillent entre 5,2 et 6,3 µg/m3.

A titre de comparaison, la concentration des particules fines se situe entre 6 et 10 µg/m3 en Suisse. Les valeurs les plus élevées sont mesurées dans les «zones urbaines ou influencées par le trafic».

Parfois, la concentration de particules fines est trop élevée également dans les zones situées autour des aéroports. C'est le cas à Milan, Bucarest, Varsovie, Athènes et Rome.

De manière générale, les valeurs sont plus élevées dans les aéroports qu'à proximité. C'est le cas de Zurich, où la concentration de particules descend à 6,2 µg/m3 dans les zones environnantes. Des exceptions ont, pourtant, été observées. (asi)