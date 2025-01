Vidéo: watson

Ce F-35 a eu un problème

En Alaska, le pilote d’un F-35 a échappé de peu à la mort en s’éjectant de son appareil juste avant que celui-ci ne s'écrase durant un exercice.

Mardi 28 janvier, dans l'après-midi,k un avion F-35 de l'US Air Force s’est crashé et son pilote s’en est sorti in extremis en s’éjectant de l’appareil juste avant l’impact. Cet accident est survenu lors d’un exercice au sein de la base militaire d'Eielson en Alaska.

Le pilote avait signalé une urgence en vol avant que la situation ne dégénère. En conférence de presse, le colonel Paul Townsend, responsable de l’escadrille, fait état d’un «problème de fonctionnement en vol». Il précise également qu'une enquête approfondie va être menée dans l’espoir de minimiser les risques que de tels événements se reproduisent.

Sur la vidéo, on peut voir que l’appareil avait son train d’atterrissage déployé et que la verrière était absente. Cette dernière information s’explique par l’éjection du pilote, visible au bout de son parachute ouvert sur la droite de l’image. Pour l’instant, aucune explication ou cause éventuelle n’a été avancée dans l’attente de l’enquête. Par mesure de sécurité, tout mouvement aérien sur la base a été interrompu, la seule piste de cette base militaire ayant été fermée.

Le coût unitaire d’un F-35A est de 160 millions de dollars. C’est ce modèle que la Confédération a choisi pour remplacer les 26 F-5 Tiger et les 30 F/A-18 de l’armée suisse. Les 36 nouveaux avions seront livrés progressivement à la Suisse entre 2027 et 2030, pour la somme de plus de 6 milliards de francs.