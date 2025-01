Ivre, elle a été bâillonnée par des hôtesses de l'air

Lors d'un vol à destination des îles Fidji, une femme s'est emportée. Comme elle ne se calmait pas, deux hôtesses de l'air ont dû intervenir avec détermination.

Simone Bischof / t-online

Un article de

Samedi dernier, deux hôtesses de l'air d'un vol de la compagnie Fiji Airways ont scotché la bouche d'une passagère en colère. La scène s'est déroulée alors que l'avion était en route de San Francisco vers Nadi, l'île principale des îles Fidji. La femme de 69 ans se serait débattue et aurait crié dans l'avion, indique le journal New York Post. Il semble qu'elle se soit «enivrée» et semblait bouleversée, ont raconté des témoins au site d'information australien News.com.au.

L'Australienne (g.) insulte l'une des hôtesses de l'air: cela n'est pas resté sans conséquences. Image: instagram

Des passagers ont filmé l'altercation et ont publié les vidéos sur les réseaux sociaux.

Son mari a voulu s'asseoir ailleurs

L'avion a atterri lundi à l'aéroport de Nadi. La police locale y attendait déjà la passagère problématique et l'a arrêtée. Un voyageur a déclaré que le personnel de bord avait été «obligé de restreindre la femme qui hurlait et de lui scotcher la bouche» parce qu'elle tenait des propos «racistes et vulgaires».

Deux hôtesses de l'air ont maîtrisé la femme et lui ont littéralement scotché la bouche. Image: instagram

L'homme a également expliqué que la situation avait dégénéré à mi-parcours de ce vol de onze heures, lorsque la passagère s'est soudainement mise à élever la voix. Son mari aurait alors demandé à un steward de pouvoir s'asseoir ailleurs. Il a été autorisé à le faire.

La dispute entre la femme et l'équipage aurait commencé parce que le personnel de bord aurait refusé de lui dire où son mari était désormais assis. Le témoin a expliqué à News.com.au que la femme avait «beaucoup inquiété les passagers et l'équipage par ses cris et ses insultes». Elle aurait également insulté le personnel et «leur aurait jeté des tasses». Elle aurait même frappé une hôtesse de l'air sur les mains.

Des parents auraient bouché les oreilles de leurs enfants

Sur les vidéos, on voit l'équipage tenter de scotcher la bouche de la femme alors qu'elle n'arrête pas de proférer des grossièretés. De nombreux passagers ont été particulièrement irrités par ses «commentaires ouvertement racistes envers les membres d'équipage fidjiens», se souvient le témoin. En raison de son «langage excessivement vulgaire», des parents auraient bouché les oreilles de leurs enfants.

La vidéo qui circule sur les réseaux Vidéo: instagram

Comme la passagère ne se calmait pas, l'équipage l'a finalement emmenée de force à l'arrière de l'avion. De là, elle a continué à se comporter mal pendant tout le reste du vol, a décrit le témoin.

La sanction a été immédiate

Fiji Airways a indiqué dans un communiqué que l'incident faisait l'objet d'une enquête par les autorités locales. Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré:

«Chez Fiji Airways, la sécurité de nos passagers et de notre équipage est une priorité absolue et nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard de tout comportement menaçant.»

Un porte-parole de la police fidjienne a confirmé l'altercation et a indiqué que la femme était «ivre» et harcelait les autres passagers. Elle a été temporairement prise en charge par les services de l'immigration.

Selon le portail d'information Fiji One News, la femme est originaire d'Australie et aurait déjà été condamnée à une amende de 500 dollars en raison de son comportement inconvenant. En outre, une interdiction de sortie du territoire lui a été imposée, ce qui l'a empêchée de quitter le pays. Comme elle aurait entre-temps payé l'amende, l'interdiction de sortie du territoire a été levée. L'affaire est donc désormais close et elle peut quitter librement les Fidji.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci