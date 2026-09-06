Indonésie: l’aéroport de Jakarta fermé à cause des cendres d'un volcan

Les autorités indonésiennes ont suspendu dimanche les activités de l’aéroport international de Jakarta après la détection de cendres volcaniques dans l’espace aérien.

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Plus de 22 000 passagers sont concernés. Keystone

Les autorités indonésiennes ont annoncé dimanche avoir suspendu les activités de l'aéroport international de Jakarta après la détection, dans l'espace aérien, de cendres provenant du volcan Anak Krakatoa. Ce dernier est situé à plus de 150 kilomètres de la capitale.

Les tests ont indiqué «la dispersion de cendres volcaniques dans la zone de l'aéroport international Soekarno-Hatta», a déclaré le ministère des transports dans un communiqué. Il est fermé jusqu'à dimanche 09h30.

Le volcan Anak Krakatoa, qui signifie «enfant du Krakatoa», est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles jusqu'à 700 kilomètres, a indiqué l'agence de volcanologie dans un communiqué. Deux nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche, a précisé l'agence.

La suspension des opérations a affecté 209 mouvements d'avions et a concerné plus de 22'000 passagers, a ajouté le ministère, précisant que la liaison internationale la plus touchée est celle reliant Singapour.

Activité volcanique sporadique

Seize vols internationaux ont été annulés, sept autres ont été retardés et cinq vols internationaux ont été reprogrammés, a encore indiqué le ministère, précisant que les liaisons concernées incluaient Doha, Sydney et Kuala Lumpur.

Le volcan Anak Krakatoa, situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite de l'éruption du Krakatoa en 1883. Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire, avec un bilan estimé à 35'000 morts.

L'Indonésie, un vaste archipel d'Asie du Sud-Est, se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique. (dal/ats/afp)