Un 737 MAX perd une porte en plein vol: nouvelle crise pour Boeing

«Si c'est un problème d'installation et de qualité, lié à Boeing ou à Spirit AeroSystems», son plus important sous-traitant, «il est probablement limité», estime l'analyste.

Les plus sérieux d'entre eux ont été les crashes de deux 737 MAX, en octobre 2018 en Indonésie et en mars 2019 en Ethiopie, qui ont causé la mort de 346 personnes au total.

Pourquoi un tram suisse a été bombardé par les Russes

Plus de 100 trams acheminés depuis la Suisse sillonnent les rues de la ville ukrainienne de Vinnitsa. L'un d'eux a été endommagé par des missiles russes à l'été 2022, lors d'une attaque qui a fait 28 morts.

En se rendant à Vinnitsa, on a l'impression de débarquer à Zurich. Pas à cause de l’architecture soviétique terne des banlieues, mais plutôt en observant le paysage urbain. Des voies longent la chaussée et on se retrouve ainsi à rouler en voiture à côté d'un tram 2000 aux couleurs de Zurich. Seuls les armoiries de la ville et l'emblème de la société de transport zurichoise (VBZ) ont été effacés.