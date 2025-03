Voici les compagnies aériennes les plus sûres du monde

En 2025, 25 transporteurs se distinguent par leur excellence en matière de sécurité, d'innovation et de performance. Et la compagnie Swiss en fait partie.

Chaque année, le site Airline Ratings publie son classement des compagnies aériennes les plus sûres du monde. Pour 2025, cette liste met en avant 25 transporteurs qui se distinguent par leur excellence en matière de sécurité et d’innovation. Si Swiss y figure, la compagnie aérienne n'est pas parmi les mieux classés.

Des critères stricts pour un classement fiable

Pour établir ce classement, le site spécialisé analyse plusieurs facteurs déterminants, notamment:

Le nombre d’accidents sur les cinq dernières années

Les incidents graves sur les deux dernières années

Les audits des organismes de régulation de l’aviation

Les contrôles gouvernementaux

L’âge moyen de la flotte

La formation des équipages et l’innovation en matière de sécurité

Grâce à ces critères, seuls les transporteurs les plus exemplaires en matière de sécurité figurent dans cette liste.

Air New Zealand en tête du classement, Swiss 18e

Cette année, Air New Zealand décroche la première place, devançant de peu Qantas, notamment en raison d’une flotte plus récente. Le rédacteur en chef d’Airline Ratings, Geoffrey Thomas, a souligné que l’écart entre les deux leaders était très serré, avec une différence de seulement 1,5 point.

Quant à la compagnie aérienne Swiss, elle atteint la 18e place dans ce top 25 des compagnies aériennes les plus sûres.

Comparé à la liste de l'année dernière, certains des changements les plus significatifs incluent l'inclusion d'Iberia et de Vietnam Airlines – qui font leurs entrée dans ce top – ainsi que la montée de Korean Air dans le top 10. Les absences notables cette année sont Singapore Airlines et KLM. Sharon Petersen, PDG d'Airline Ratings, a souligné que bien que ces compagnies restent exceptionnellement sûres et conservent leur note de sécurité à sept étoiles, elles ont échoué de justesse à obtenir une place cette année en raison d'incidents survenus.

«L'égalité à la troisième place entre trois compagnies est due au fait que nous n'avons tout simplement pas pu séparer ces compagnies. De la moyenne d'âge de la flotte à la compétence des pilotes, les pratiques de sécurité, la taille de la flotte et le nombre d'incidents, leurs scores étaient identiques» Sharon Petersen

Et pour les compagnies low cost?

Comparé à 2024, il y a eu des changements significatifs chez les compagnies low cost avec HK Express en tête. La compagnie n'a eu aucun incident grave et maintient un dossier de sécurité relativement impeccable. Les nouvelles arrivées dans la liste incluent Zipair, Jet2 et Air Baltic.

La compagnie Ryanair, bien connue en Europe, figure parmi les plus sûres de l'année. S'en suit une autre compagnie célèbre chez nous également, easyJet à la 4e place.

Les consultations avec des pilotes d'essai et des experts en aviation complètent les critères suivantes pour déterminer les compagnies aériennes à bas prix les plus sûres au monde:

Incidents graves au cours des deux dernières années

Age de la flotte

Taille de la flotte

Taux d'incidents

Victimes

Rentabilité

Certification IOSA

Passage à l'audit du pays par l'ICAO

Compétence et formation des pilotes

Sécurité et innovation au cœur des priorités

Les compagnies aériennes de ce classement se distinguent par leur engagement constant en faveur de la sécurité et leur volonté d’innover. L’introduction de nouvelles technologies, le renouvellement de la flotte et l’amélioration des protocoles de formation des équipages contribuent à maintenir ces standards élevés.

(sia)