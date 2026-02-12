faible pluie
Papouasie: attaque rebelle tue deux membres d'équipage d'un avion

Les autorités indonésiennes accusent des rebelles papous d'avoir attaqué un avion à son atterrissage, tuant le pilote et le co-pilote.
12.02.2026, 16:3312.02.2026, 16:33
Les autorités indonésiennes accusent des rebelles papous d&#039;avoir attaqué un avion à son atterrissage, tuant le pilote et le co-pilote.
L'enquête est en cours, et les vols à l'aéroport de Koroway Batu ont été suspendus.Image: Shutterstock

Les autorités indonésiennes ont accusé jeudi les rebelles de la province de Papouasie, à l'extrême est de l'archipel, d'avoir attaqué mercredi un avion de passagers. Le pilote et le co-pilote ont été tués peu après l'atterrissage.

Les assaillants ont ouvert le feu sur l'avion de la compagnie Smart Air à son atterrissage sur un aéroport de Papouasie méridionale, tuant les deux membres de l'équipage, a indiqué le ministère des Transports. Selon le ministère, les 13 passagers, dont un enfant en très bas âge, sont indemnes.

Grève des pilotes chez Lufthansa: Genève impactée

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent qu'un «groupe criminel armé» est impliqué dans l'attaque, a indiqué la force conjointe militaro-policière qui lutte contre la rébellion séparatiste, employant le terme utilisé pour désigner les rebelles armés de Papouasie.

Faizal Ramadhani, chef de cette Force, a déclaré dans un communiqué que:

«Les autorités étaient toujours à la recherche du groupe soupçonné d'être impliqué dans l'attaque.»

Les vols intérieurs à l'aéroport de Koroway Batu ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, a-t-il ajouté.

La Papousie, qui partage son île principale avec l'Etat indépendant de Papousie-Nouvelle-Guinée, est une ancienne colonie néerlandaise qui a proclamé son indépendance en 1961. L'Indonésie en a cependant pris le contrôle deux ans plus tard, avant un referendum en 1969 au cours duquel un millier d'électeurs ont voté pour l'intégration dans le pays.

Les indépendantistes critiquent ce scrutin et appellent à de nouvelles élections, une option rejetée par Jakarta qui s'appuie sur la reconnaissance par l'ONU de sa souveraineté sur le territoire de la Papouasie. (dal/ats/afp)

