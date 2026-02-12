Nouvelles frappes russes tuent deux civils et privent Kiev de chauffage

Des bombardements russes ont tué deux civils à Lozova et privé de chauffage près de 2600 immeubles à Kiev, accentuant la crise énergétique en Ukraine.

A Kiev, des bénévoles installent des camps de tentes chauffées afin de venir en aide aux habitants pendant les coupures d'électricité et de chauffage consécutives aux attaques russes. Image: an Dobronosov / Getty

Des frappes russes massives sur l'Ukraine pendant la nuit ont tué deux civils dans l'Est et privé de chauffage près de 2600 immeubles résidentiels à Kiev en plein hiver, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Dans la ville de Lozova (est), attaquée par des missiles et drones russes, un homme et une femme ont été tués à leur domicile et six autres personnes ont été blessées, a indiqué un responsable local, Serguiï Zelensky.

«C'était une des nuits les plus terrifiantes pour notre communauté depuis le début de l'invasion russe de 2022»

A Kiev, où les frappes nocturnes russes ont de nouveau visé des infrastructures énergétiques, «près de 2600 nouveaux immeubles sont sans chauffage» dans plusieurs quartiers, a indiqué le maire, Vitali Klitschko, faisant état de deux blessés.

Il a rappelé que plus de 1100 immeubles résidentiels – sur un total de 12'000 dans la capitale – étaient déjà privés de chauffage après les attaques russes des dernières semaines.

Les dernières frappes ont par ailleurs privé de courant plus de 100'000 foyers à Kiev, a indiqué dans un communiqué l'opérateur privé DTEK.

Au total, la Russie a lancé 24 missiles et 219 drones sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Priver les Ukrainiens des services de base

Les attaques ont principalement visé les villes de Kiev, Kharkiv (nord-est), Dnipro (centre-est) et Odessa (sud).

A Dnipro, quatre personnes ont été blessées dont deux enfants et environ 10'000 foyers sont restés sans électricité, ont indiqué les autorités.

A Odessa, quelque 300'000 habitants n'ont plus d'eau courante en raison des coupures d'électricité, a annoncé le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiï Kouleba.

«C'est une nouvelle tentative de priver les Ukrainiens des services de base au milieu de l'hiver particulièrement rigoureux cette année.»

Moscou, qui a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, a particulièrement intensifié ses bombardements contre le réseau énergétique ukrainien ces derniers mois.

Ces attaques ont provoqué la pire crise énergétique dans le pays depuis le début de la guerre avec des centaines de milliers de foyers privés de chauffage et d'électricité par des températures chutant parfois sous les -20°C.

Selon des chiffres officiels, les infrastructures énergétiques ont été attaquées plus de 220 fois depuis le début de l'invasion, dont au moins 10 frappes massives depuis octobre dernier. (dal/ats/afp)