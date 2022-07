Avortement: Google va supprimer les données de localisation

Avortement aux Etats-Unis: et à la fin, c'est Dieu qui gagne

Avortement aux Etats-Unis: et à la fin, c'est Dieu qui gagne

«Nous prenons en compte les attentes en matière de confidentialité et de sécurité des personnes qui utilisent nos produits et nous les prévenons quand nous accédons à des demandes du gouvernement, à moins que des vies soient en jeu.»

Jen Fitzpatrick rappelle que l'historique de localisation est désactivé par défaut et que les utilisateurs peuvent contrôler ce qui est conservé ou non. En ce qui concerne les requêtes des autorités, elle assure aussi que Google a l'habitude de les «repousser quand elles sont trop extensives». Elle ajoute que:

Apple, Amazon et Disney financeront leurs employées qui veulent avorter

Apple, Amazon et Disney financeront leurs employées qui veulent avorter

Ils appellent depuis des semaines les grandes plateformes technologiques à ne plus conserver autant de données personnelles , des recherches en ligne sur l'avortement aux déplacements sur les applications comme Google Maps. Mais Google, Meta (Facebook, Instagram) et Apple sont restés très silencieux jusqu'à présent.

Des élus démocrates et associations de défense des droits fondamentaux craignent que les informations personnelles de femmes qui ont avorté ou d'individus qui les auraient aidées ne soient retenues contre eux par les procureurs d'Etats conservateurs ayant interdit l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

«Si nos systèmes indiquent qu'une personne s'est rendue dans un établissement (réd: sensible), nous supprimerons ces entrées de l'historique de localisation peu après leur visite.»

Remporte un week-end à Interlaken et choisis le programme de tes journées : activités ou détente?

On sait qui a piégé les maires européens (et le Kremlin les adore)

Comment Apple, Playmobil et Lego ont sauvé des vies

Plus de «International»

Les plus lus

Pourquoi la Chine veut désormais la paix en Ukraine

Alors que l'armée russe peine à gagner du terrain en Ukraine, Pékin commence à trouver le temps long et a donc décidé de s'engager davantage dans une tentative de résolution du conflit.

Le point de vue des dirigeants chinois sur la guerre en Ukraine a évolué. Ils constatent que, depuis quatre mois, la progression de l'armée russe sur le terrain est lente, incertaine et exige des moyens militaires considérables. Très loin du scénario qu'avait sans doute annoncé Vladimir Poutine début février, quand il avait rencontré Xi Jinping. Mais en plus, à Pékin, on s'inquiète désormais des conséquences néfastes pour la marche de l'économie mondiale que commence à avoir ce conflit qui s'éternise.