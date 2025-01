L'Azerbaïdjan accuse la Russie d'avoir abattu l'appareil. Image: AP

Pourquoi l'enquête sur le crash d'Azerbaijan Airlines est «difficile»

Entre tensions diplomatiques et examens approfondis, le Kazakhstan repousse la diffusion du rapport sur le crash qui a fait 38 morts. La Russie n'a de son côté toujours pas reconnu sa responsabilité dans la tragédie.

La publication des résultats préliminaires de l'enquête sur le crash d'un avion d'Azerbaijan Airlines fin décembre au Kazakhstan est repoussée, a annoncé vendredi un responsable kazakh. L'Azerbaïdjan accuse la Russie d'avoir abattu l'appareil.

Le Kazakhstan, première puissance économique d'Asie centrale, est l'un des plus proches alliés de la Russie, mais entretient également de bonnes relations avec Bakou et les Occidentaux. «Il y a des difficultés, mais nous espérons publier le résultat la semaine prochaine», a déclaré vendredi en conférence de presse le vice-Premier ministre Kanat Bozoumbaïev.

D'après lui, les boîtes noires ont été déchiffrées, mais l'enquête doit encore notamment vérifier si les voix enregistrées sont bien celles des pilotes. «Un examen balistique et explosif est en cours», a rappelé le responsable, assurant que le Kazakhstan n'avait «rien à cacher» et travaillait en «contact étroit» avec Moscou et Bakou.

La Russie accusée de «dissimulation»

Selon le délai fixé par l'Organisation de l'aviation civile internationale, les résultats auraient dû être publiés vendredi, soit 30 jours après le crash près d'Aktaou du vol 8243 le 25 décembre, ayant tué 38 des 67 personnes à bord.

L'avion effectuait une liaison entre Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et Grozny, dans le Caucase russe, mais s'est écrasé de l'autre côté de la mer Caspienne, loin de sa destination initiale.

Le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliev, pourtant proche de Moscou, a accusé la Russie de «dissimulation» et assuré que l'avion avait été abattu, par erreur, par un tir de la défense anti-aérienne russe.

Similitudes avec le MH17

Il a également appelé la Russie à reconnaître les faits, ce que Moscou n'a toujours pas fait. Le président russe Vladimir Poutine s'est limité à de vagues excuses et à admettre des tirs de défense antiaérienne le jour du crash, mais sans dire que ceux-ci avaient entraîné la catastrophe.

Plusieurs experts aériens et militaires avaient évoqué la possibilité d'une frappe par un système antiaérien, les images montrant des trous caractéristiques sur le fuselage de l'avion et rappelant le crash du vol MH17.

Ce vol de Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam, avait été abattu en juillet 2014 par un missile antiaérien BUK russe au-dessus du territoire ukrainien sous contrôle des rebelles séparatistes pro-russes, faisant 298 morts.

La Russie a toujours nié cette version des faits, même si les enquêteurs avaient établi que le système de missiles BUK avait été transféré aux séparatistes russes en Ukraine. (jzs/ats)