Couac: UBS sanctionne des Ukrainiens au lieu des Russes

Les cartes de crédit émises par UBS ne fonctionnent plus dans une grande partie de l'Ukraine, une conséquence des sanctions contre la Russie.

Kurt Pelda, Pokrovsk / ch media

Dans le cadre des sanctions contre la Russie, UBS a imposé des mesures économiques coercitives sur certaines parties du territoire ukrainien. Par exemple, les personnes qui souhaitent payer avec une carte de crédit Visa émise par UBS dans un restaurant de la ville ukrainienne de Pokrovsk sont confrontées à un problème: la transaction n'est pas autorisée.

Un appel au service clientèle révèle que la grande banque a bloqué tous les paiements dans les régions ukrainiennes annexées par la Russie, conformément aux «réglementations internes et aux dispositions légales». L'oblast de Donetsk, dans lequel se trouve Pokrovsk, fait également partie des régions annexées par Moscou, et ce, depuis le début de la guerre en février 2022. Mais la ville est restée sous le contrôle des Ukrainiens.

Ainsi, au lieu de sanctionner la Russie, l'UBS punit, dans de tels cas, les victimes de l'invasion russe. Une partie importante des oblasts annexés de Donetsk, Zaporijia et Kherson est en effet toujours contrôlée par les Ukrainiens.

UBS rame dans ses explications

Serge Steiner, porte-parole d'UBS, fournit dans un premier temps l'explication suivante: l'utilisation des cartes de crédit est liée aux sanctions internationales et aux exigences de Visa et Mastercard. «Celles-ci ne permettent actuellement pas l'utilisation des cartes dans certaines régions d'Ukraine et de Russie.» Or, ce n'est pas vrai, car avec une Mastercard de la Cembra Money Bank, les paiements peuvent être effectués sans encombre à Pokrovsk. Le porte-parole déclare ensuite que chaque émetteur de cartes, c'est-à-dire chaque banque, est lui-même responsable de l'application des sanctions.

«En tant que grande banque internationale, nous devons tenir compte de nombreux régimes de sanctions, comme ceux de l'ONU, de la Suisse, de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.» Serge Steiner.

Mais là encore, cette affirmation ne correspond pas à la réalité: un journaliste français et un journaliste américain n'ont eu aucun problème avec leurs cartes de crédit dans l'oblast de Donetsk. Dans un «esprit suisse», UBS a vraisemblablement pris des sanctions plus strictes que les établissements financiers de l'UE et des Etats-Unis.

Traduit et adapté par Nicolas Varin