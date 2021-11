L'île aux 287 000 habitants connue pour ses plages paradisiaques, son rhum et pour être le lieu de naissance de la superstar mondiale Rihanna met ainsi fin à quelque quatre siècles de sujétion à la couronne britannique.

«Moi, Sandra Prunella Mason, jure d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à La Barbade conformément à la loi, avec l'aide de Dieu»

Omicron va clairement peser sur l'économie et l'inflation

La Barbade dit adieu à la couronne et devient une république

La première présidente de la Barbade, Sandra Mason, et le prince Charles.

La première présidente de la Barbade, Sandra Mason, et le prince Charles. Image: sda

Lionel Messi remporte un septième Ballon d'Or

Le footballeur argentin de 34 ans a remporté la prestigieuse récompense pour la 7e fois de sa carrière, lundi à Paris. Il a terminé devant Robert Lewandowski et Jorginho au nombre de voix.

Lionel Messi a une nouvelle fois remporté le Ballon d'Or 2021, s'isolant un peu plus au firmament du football après avoir devancé Robert Lewandowski et Jorginho dans la course au trophée individuel cette année.