Explosion de l'aquarium de Berlin: «Une soudure pourrait s'être rompue»

Pour ce spécialiste en aquariophilie, la souffrance des animaux est particulièrement tragique. «C'était un grand bassin dans lequel vivaient de grands animaux, et ils sont maintenant morts dans la rue. C'est incroyablement dommage pour tous ces beaux poissons.»

«Je pense qu'il s'agissait d'un problème de construction fondamental auquel on n'avait pas pensé il y a 20 ans»

Moltrecht part du principe que l'usure des matériaux en est la cause. Il conseille, d'ailleurs, à ses clients de réfléchir à une nouvelle acquisition après 15 ans. De plus, pour certains matériaux, une variation de température d'un ou deux degrés suffit à faire apparaître des points faibles.

Moltrecht estime également peu probable que quelqu'un ait délibérément créé un point de rupture. En effet, selon la police, il n'existe jusqu'à présent aucun indice d'une attaque violente et ciblée contre le grand aquarium.

L'Aquadom aurait-il donc dû être contrôlé encore plus régulièrement? L'expert est sceptique. Il répète:

Moltrecht a vu des vidéos de la tragédie. Pour lui, il n'y a qu'une explication logique: l'aquarium étant composé de quatre parties soudées entre elles, l'une de ces soudures pourrait s'être rompue . «L'eau jaillit alors brusquement avec une pression folle», dit-il. Les vidéos et les images montrent que l'aquarium a éclaté vers l'extérieur. Cela confirme donc cette hypothèse.

Vendredi matin, l'aquarium «Aquadom» de l'hôtel DomAquarée à Berlin a éclaté pour des raisons encore inconnues. Selon Iris Spranger (SPD), la sénatrice de Berlin pour l'Intérieur, les premiers signes indiquent que les matériaux étaient fatigués. Plus de 1000 hectolitres d'eau salée se sont échappés et 1500 poissons sont morts.

