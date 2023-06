Au Brésil, un ancien élève tue une lycéenne lors d'une fusillade

La police militaire surveille les abords de l'école publique Kolody, après l'attaque armée survenue dans l'Etat du Parana. Keystone

Plusieurs attaques ont récemment endeuillé des écoles au pays dirigé par le président Lula. Certains responsables politiques dénoncent la haine diffusée sur les réseaux sociaux comme étant les principaux catalyseurs de ces drames.

Une lycéenne de 16 ans a été tuée et un autre élève blessé lundi lors d'une attaque à l'arme à feu perpétrée par un ancien élève dans une école du sud du Brésil. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Trois jours de deuil ont été décrétés.

«L'intervention d'un professeur, qui a immobilisé le tireur, a permis d'éviter une tragédie encore plus grave» Le gouverneur de l'Etat du Parana, Carlos Ratinho Junior

Le gouvernement régional a indiqué qu'«un ancien élève est entré armé» dans un lycée de la ville de Londrina, où il s'était présenté pour «demander son dossier scolaire»:

«Une fois à l'intérieur, il a tiré sur deux personnes. Une élève de 16 ans est morte sur les lieux et un autre élève, blessé par balle, a été hospitalisé.»

Selon la presse locale, l'assaillant est âgé de 21 ans. «L'enseignant qui a plaqué au sol l'ancien élève avait récemment suivi une formation et la police est arrivée à l'école en seulement trois minutes», a ajouté l'administration régionale.

Un second individu, également âgé de 21 ans et soupçonné d'avoir collaboré à l'organisation de l'attaque, a été arrêté ultérieurement.

«Tristesse et indignation»

«Encore une jeune vie volée par la haine et la violence que nous ne pouvons plus tolérer dans nos écoles et dans notre société», a tweeté le président Luiz Inacio Lula da Silva qui a exprimé «tristesse et indignation».

En avril, quatre enfants âgés de quatre à sept ans ont été assassinés à la hache dans une école de Blumenau (sud);

dans une école de Blumenau (sud); En 2019, huit personnes avaient été tuées par deux anciens élèves d'un lycée de la banlieue de Sao Paulo qui se sont ensuite suicidés.

«L'apologie de la violence se trouve aujourd'hui dans la paume des mains de nos jeunes, sur les smartphones, sur les tablettes, dans la prolifération irresponsable de messages de violence et de haine sur internet.» Le ministre de la Justice, Flavio Dino

L'attaque la plus dramatique jamais enregistrée au Brésil a été la mort de 12 enfants en 2011 dans une école maternelle de la banlieue de Rio de Janeiro assassinés par un homme qui a ouvert le feu avant de se suicider. (ats/jch)