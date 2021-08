International

Brésil

Brésil: la déforestation de l'Amazonie à son pire niveau depuis 10 ans



Image d'illustration / Shutterstock

La déforestation en Amazonie atteint son pire niveau depuis 10 ans

La zone brésilienne de la forêt amazonienne a perdu 10'476 km² entre août 2020 et juillet 2021, selon un nouveau rapport. C'est le chiffre le plus haut pour la région depuis une décennie.

10'476 km2 de superficie détruits. C'est treize fois la taille de New York et neuf fois la ville de Rio de Janeiro. Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie a atteint son pire niveau depuis 2012, selon un nouveau rapport de l'institut Imazon cité par le Guardian. En un an, la destruction a augmenté de 57%.

Depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, en 2019, la déforestation s'est accélérée dans le pays. Chercheur à Imazon, Carlos Souza a affirmé au Guardian:

«Le Brésil va à l'encontre de l'agenda climatique mondial qui cherche à réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre»

Selon lui, la déforestation est toujours hors de contrôle. Il appelle le gouvernement a reprendre tout de suite des actions pour mettre un terme à cette destruction, y compris celle qui est illégale. (ASe)