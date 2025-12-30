100 personnes évacuées après un accident de téléphérique en Italie

Trois blessés sont à déplorer à la suite d'un accident de téléphérique en Italie, dans la station de Macugnaga. Une vitesse trop élevée en serait la cause.

Un défaut technique a immobilisé le téléphérique de la station de ski de Macugnaga, dans la vallée d'Aoste italienne, limitrophe de la Suisse. A la gare d'arrivée du Monte Moro, située à environ 2800 mètres d'altitude, une cabine a apparemment heurté la barrière de la station en entrant à une vitesse trop élevée.

Selon les premières informations, trois personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été soignées par un médecin et un infirmier présents sur place par hasard, puis évacuées par hélicoptères de secours.

Vidéo: watson

Le téléphérique a été arrêté et environ 100 personnes, dont des enfants qui se trouvaient sur place, ont été évacuées par les hélicoptères des pompiers.

L'exploitant du téléphérique a confirmé un défaut technique. Lors de l'entrée en gare, l'installation n'a pas freiné correctement, ce qui a déclenché les systèmes d'urgence. Aucun dégât important n'a été constaté dans un premier temps sur l'installation, mais des contrôles approfondis ont été engagés. Les pistes de ski ont été fermées par précaution.

Le téléphérique a été construit en 1962 et entièrement modernisé début 2023, notamment avec de nouveaux moteurs, poulies et cabines. Les travaux ont coûté environ deux millions d'euros et ont été financés majoritairement par la région du Piémont. (svp)