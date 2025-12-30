assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Italie

Italie: cent personnes évacuées après un accident de téléphérique

100 personnes évacuées après un accident de téléphérique en Italie

Trois blessés sont à déplorer à la suite d'un accident de téléphérique en Italie, dans la station de Macugnaga. Une vitesse trop élevée en serait la cause.
30.12.2025, 15:4830.12.2025, 15:48

Un défaut technique a immobilisé le téléphérique de la station de ski de Macugnaga, dans la vallée d'Aoste italienne, limitrophe de la Suisse. A la gare d'arrivée du Monte Moro, située à environ 2800 mètres d'altitude, une cabine a apparemment heurté la barrière de la station en entrant à une vitesse trop élevée.

Selon les premières informations, trois personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été soignées par un médecin et un infirmier présents sur place par hasard, puis évacuées par hélicoptères de secours.

Vidéo: watson

Le téléphérique a été arrêté et environ 100 personnes, dont des enfants qui se trouvaient sur place, ont été évacuées par les hélicoptères des pompiers.

L'exploitant du téléphérique a confirmé un défaut technique. Lors de l'entrée en gare, l'installation n'a pas freiné correctement, ce qui a déclenché les systèmes d'urgence. Aucun dégât important n'a été constaté dans un premier temps sur l'installation, mais des contrôles approfondis ont été engagés. Les pistes de ski ont été fermées par précaution.

Le téléphérique a été construit en 1962 et entièrement modernisé début 2023, notamment avec de nouveaux moteurs, poulies et cabines. Les travaux ont coûté environ deux millions d'euros et ont été financés majoritairement par la région du Piémont. (svp)

Plus d'articles sur le ski
Voici à quel point le coût d'une semaine au ski varie en Suisse
Voici à quel point le coût d'une semaine au ski varie en Suisse
de Alberto Silini
Ces pays dominent le ski mondial (et la Suisse en fait partie)
Ces pays dominent le ski mondial (et la Suisse en fait partie)
de Jonathan Zalts
Cette station de ski romande est la moins chère de Suisse
Cette station de ski romande est la moins chère de Suisse
de Reto Fehr, Philipp Reich
Les skieurs suisses se voient trop beaux puis se blessent
Les skieurs suisses se voient trop beaux puis se blessent
«Une machine à fric»: ces Suisses apprennent à skier à leurs enfants à Dubaï
«Une machine à fric»: ces Suisses apprennent à skier à leurs enfants à Dubaï
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un accord serait «très» proche après la rencontre Trump-Zelensky
De «nombreux progrès» ont été faits dimanche pour arrêter la guerre en Ukraine, assure Donald Trump, évoquant «une négociation très difficile» avec son homologue ukrainien.
Le président américain Donald Trump a estimé dimanche être plus près que jamais d'un accord de paix en Ukraine, après une réunion avec son homologue ukrainien et un téléphone avec le président russe. Il n'a toutefois fait mention d'aucune avancée concrète.
L’article