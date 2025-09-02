assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Brésil

Bolsonaro absent à la phase finale de son procès

epa12305152 Former Brazilian president Jair Bolsonaro (R) leaves a branch of the DF Star hospital services in Brasilia, Brazil, 16 August 2025. Bolsonaro, who is under house arrest while being tried f ...
Bolsonaro, 70 ans, clame son innocence et se dit victime d'une «persécution».Keystone

Bolsonaro absent à la phase finale de son procès

La justice brésilienne doit décider d'ici au 12 septembre si elle condamne l'ancien dirigeant d'extrême droite pour tentative de coup d'Etat. Il risque jusqu'à 43 ans de prison.
02.09.2025, 09:2202.09.2025, 09:22
Plus de «International»

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro n'assistera pas à la phase finale de son procès pour tentative de coup d'Etat, a déclaré lundi l'un de ses avocats. Elle s'ouvre ce mardi devant la cour suprême.

La cour doit décider d'ici au 12 septembre si elle condamne l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022), qui risque jusqu'à 43 ans de prison. Le parquet l'accuse d'être le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir», en dépit de sa défaite face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva lors de la présidentielle d'octobre 2022.

Un «risque» de fuite? Bolsonaro sous haute surveillance

Poursuivi avec sept coaccusés, dont plusieurs anciens ministres et militaires haut gradés, Bolsonaro, 70 ans, clame son innocence et se dit victime d'une «persécution». Déjà inéligible jusqu'en 2030 pour désinformation sur le système de vote électronique, il est assigné à résidence depuis près d'un mois pour des soupçons d'entrave à son procès.

«Crises de hoquet et vomissements»

L'un de ses fils, Carlos Bolsonaro, avait dit vendredi que son père souffrait «d'interminables crises de hoquet et de vomissements». Il avait déjà souffert de tels symptômes en juillet, conséquences de nouveaux problèmes digestifs liés à un coup de couteau subi en 2018, lors d'une réunion électorale.

L'affaire Bolsonaro est au coeur d'une crise sans précédent entre le Brésil et les Etats-Unis. Invoquant une «chasse aux sorcières» contre son allié Jair Bolsonaro, le président américain Donald Trump a imposé depuis le 6 août une surtaxe punitive de 50% sur une part des exportations brésiliennes. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
2
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
5
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
Thèmes
Au Brésil, un smartphone explose dans le pantalon d'une femme
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Cette pétition veut rendre l'avortement accessible à toutes
La Commission européenne a annoncé lundi qu’elle examinerait une pétition citoyenne réclamant un accès garanti à des avortements «sûrs» pour toutes les femmes du continent. Lancée par le collectif «Ma voix, mon choix», l’initiative dénonce les législations restrictives, notamment en Pologne, où moins de 900 interruptions de grossesse ont été pratiquées en 2024.
La Commission européenne s'est engagée lundi à examiner une pétition exigeant que toutes les femmes du continent aient accès à des avortements «sûrs».
L’article