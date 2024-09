Le Brésil demande à l'UE de reporter sa loi contre la déforestation

A l'inverse, les eurodéputés écologistes s'alarment de la remise en cause de cette règlementation. «Cette loi est attaquée de toutes parts. On a des inquiétudes. Le Brésil demande ça alors qu'il est le premier derrière à dire qu'il y a alerte rouge sur la déforestation», dénonce l'eurodéputée Marie Toussaint. Une réunion technique devait également se tenir ce jeudi entre la Commission, les autorités de Malaisie et d'Indonésie. (sda/ats/afp)

En juin, les Etats-Unis avaient eux aussi demandé à l'UE de reporter l'application du texte, qui suscite également de vives inquiétudes de pays africains, asiatiques et sud-américains, mais aussi de certains Etats européens, inquiets de coûts supplémentaires pour leurs agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers. De son côté, la Commission européenne assure «travailler intensément à la mise en oeuvre» de ce nouveau règlement prévue fin décembre. Aucun report n'est prévu à ce stade.

«Cela ne sert à rien de faire des discours pour dire qu'on va en finir avec la déforestation et promouvoir une production agricole durable, si quand un mécanisme apparaît pour atteindre ce but, on ne le met pas en place.»

Les entreprises importatrices, responsables de leur chaîne d'approvisionnement, devront prouver la traçabilité via des données de géolocalisation fournies par les agriculteurs, associées à des photos satellitaires. Le courrier du Brésil est «triste, lamentable et étonnant» parce qu'il «contredit le discours du président lui-même», a déclaré jeudi à l'AFP Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l'Observatoire du climat, un réseau regroupant une centaine d'ONG environnementales au Brésil.

Le Brésil a demandé à la Commission européenne de reporter l'entrée en vigueur de sa nouvelle réglementation anti-déforestation, prévue en fin d'année. Il y voit un «instrument unilatéral et punitif» et une menace pour ses exportations.

Trump a montré sa vraie nature

L'Amérique doit se réveiller. Et pas seulement parce que Donald Trump raconte de dangereuses âneries. Mardi soir, le milliardaire condamné a tombé le masque face à Kamala Harris. Les Etats-Unis méritent mieux et il leur reste moins de deux mois pour faire le bon choix.

Disons-le franchement, les Etats-Unis sont un vaste et beau pays. Oh, bien sûr, tout n'y est pas parfait, loin de là. Mais cette immensité économique, politique, culturelle, technologique et sociale est plus que jamais une boussole pour le reste du monde. Qu'on le veuille ou non, y compris pour les pays qui rêvent de l'anéantir. Le hic, c'est que l'Amérique est face à un choix qui, dans un monde parfait, ne devrait pas exister.