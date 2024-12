Un pont s'est effondré dimanche entre les Etats brésiliens du Maranhão et de Tocantins. Image: x

L'effondrement d'un pont au Brésil fait au moins un mort et 16 disparus

Au moins une personne est morte et 16 sont portées disparues après l'effondrement d'un pont dans le nord du Brésil, selon un nouveau bilan de la Police routière fédérale (PRF).

Quatre camions, deux voitures et deux motos se trouvaient sur la partie du pont qui s'est effondrée dimanche après-midi entre les Etats brésiliens du Maranhão, au nord-est, et de Tocantins, au nord, selon les autorités. Au moins une personne est morte et 16 sont portées disparues.

Possible contamination toxique de l'eau

Deux des camions transportaient de l'acide sulfurique, ce qui «complique les recherches» des disparus en raison de la possible contamination «toxique» de l'eau, a précisé lundi à l'AFP un porte-parole de la PRF.

Les opérations de recherche ont été interrompues lundi matin mais les pompiers cherchaient un moyen de les reprendre. L'approvisionnement en eau dans la région a été suspendu.

Le porte-parole de la PRF a indiqué à l'AFP que le corps d'une femme de 25 ans avait été «retrouvé et identifié», et a évoqué l'«hypothèse» qu'il y ait «jusqu'à 16 disparus». Un homme de 36 ans a pu être secouru en vie.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré dans un message sur X:

«Je suis avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation après l'effondrement du pont Juscelino Kubitschek de Oliveira»

Il a fait part de ses «condoléances» à l'égard des victimes.

Causes de l'effondrement inconnues

Ce pont long de plus de 500 mètres et construit dans les années 1960 est la principale voie de connexion entre Maranhão et Tocantins.

Les causes de l'effondrement sont encore inconnues, bien que les premiers éléments dont dispose le Département national des infrastructures de transport montrent que la poutre centrale s'est effondrée.

En plus de cet effondrement, le Brésil a connu deux autres graves accidents meurtriers le week-end dernier.

Samedi matin, 41 personnes sont mortes dans un accident d'autobus dans l'Etat de Minas Gerais, au sud-est, après que la cargaison d'un camion s'est détachée et a percuté un autobus.

Puis, dimanche, dix membres d'une même famille ont péri dans le crash de leur petit avion sur une zone commerciale de la ville touristique de Gramado, dans l'Etat du Rio Grande do Sul, dans le sud du pays. (ag/ats)