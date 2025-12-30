De nouvelles pièces en Euro vont apparaître en 2026

La Bulgarie a satisfait tous les critères pour rejoindre la zone euro. Voici les nouvelles pièces qui seront en circulation dès ce 1er janvier.

Plus de «International»

Des œuvres rupestres, un saint patron et un moine orneront les pièces qui entreront en circulation à partir de jeudi en Bulgarie, lorsque ce pays des Balkans rejoindra l'euro, la monnaie unique européenne.

Ces motifs figurent déjà sur le lev, la monnaie adoptée par la Bulgarie en 1881 et qui tire son nom d'un mot ancien signifiant «lion».

Cavalier de l'indépendance

Sur les pièces d'un, deux, cinq, dix, vingt et cinquante centimes à venir est représenté le Cavalier de Madara, un bas-relief rupestre datant du VIIIe siècle, les premières années de la formation de l'Etat bulgare.

Voici la pièce de 1 centime. Image: Banque centrale européenne

Cette oeuvre représentant un cavalier triomphant d'un lion est sculptée sur une falaise d’environ 100 mètres de haut sur le plateau de Madara, à l’est de Choumen (nord-est de la Bulgarie). Ce site a été inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco en 1979.

Saint Jean de Rila, le Saint Patron de la Bulgarie

Sur la pièce d'un euro, on trouve Saint Jean de Rila (v. 876–946), le saint patron de la Bulgarie, considéré comme le fondateur du monastère de Rila, le plus grand de ce pays.

Voici la pièce de 1 euro. Image: banque centrale européenne

La légende dit qu'il devint ermite dans les montagnes et qu'il vécut dans le creux d’un arbre plusieurs fois centenaires.

Païssi de Hilandar, un moine auteur

Sur la pièce de deux euros figure Païssi de Hilandar (1722–v. 1773), un moine du monastère orthodoxe du mont Athos, auteur d’une œuvre majeure du renouveau national bulgare, l'Histoire slavo-bulgare. Sur la tranche de la pièce est gravé: «Dieu, protège la Bulgarie».

Voici la pièce de 2 euros. Image: banque centrale européenne

(afp)