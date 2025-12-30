assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Bulgarie

La Bulgarie entre dans la zone euro avec ces pièces de monnaie

De nouvelles pièces en Euro vont apparaître en 2026

La Bulgarie a satisfait tous les critères pour rejoindre la zone euro. Voici les nouvelles pièces qui seront en circulation dès ce 1er janvier.
30.12.2025, 14:5630.12.2025, 14:56

Des œuvres rupestres, un saint patron et un moine orneront les pièces qui entreront en circulation à partir de jeudi en Bulgarie, lorsque ce pays des Balkans rejoindra l'euro, la monnaie unique européenne.

Ces motifs figurent déjà sur le lev, la monnaie adoptée par la Bulgarie en 1881 et qui tire son nom d'un mot ancien signifiant «lion».

Cavalier de l'indépendance

Sur les pièces d'un, deux, cinq, dix, vingt et cinquante centimes à venir est représenté le Cavalier de Madara, un bas-relief rupestre datant du VIIIe siècle, les premières années de la formation de l'Etat bulgare.

Les nouvelles pièces d&#039;euro de Bulgarie Banque centrale européenne
Voici la pièce de 1 centime.Image: Banque centrale européenne

Cette oeuvre représentant un cavalier triomphant d'un lion est sculptée sur une falaise d’environ 100 mètres de haut sur le plateau de Madara, à l’est de Choumen (nord-est de la Bulgarie). Ce site a été inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco en 1979.

Saint Jean de Rila, le Saint Patron de la Bulgarie

Sur la pièce d'un euro, on trouve Saint Jean de Rila (v. 876–946), le saint patron de la Bulgarie, considéré comme le fondateur du monastère de Rila, le plus grand de ce pays.

Les nouvelles pièces d&#039;euro de Bulgarie
Voici la pièce de 1 euro.Image: banque centrale européenne

La légende dit qu'il devint ermite dans les montagnes et qu'il vécut dans le creux d’un arbre plusieurs fois centenaires.

Païssi de Hilandar, un moine auteur

Sur la pièce de deux euros figure Païssi de Hilandar (1722–v. 1773), un moine du monastère orthodoxe du mont Athos, auteur d’une œuvre majeure du renouveau national bulgare, l'Histoire slavo-bulgare. Sur la tranche de la pièce est gravé: «Dieu, protège la Bulgarie».

Les nouvelles pièces d&#039;euro de Bulgarie
Voici la pièce de 2 euros.Image: banque centrale européenne

(afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
1 / 31
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
100 personnes évacuées après un accident de téléphérique en Italie
Trois blessés sont à déplorer à la suite d'un accident de téléphérique en Italie, dans la station de Macugnaga. Une vitesse trop élevée en serait la cause.
Un défaut technique a immobilisé le téléphérique de la station de ski de Macugnaga, dans la vallée d'Aoste italienne, limitrophe de la Suisse. A la gare d'arrivée du Monte Moro, située à environ 2800 mètres d'altitude, une cabine a apparemment heurté la barrière de la station en entrant à une vitesse trop élevée.
L’article