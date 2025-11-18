dégagé-1°
DE | FR
burger
International
Canada

Le Parlement canadien adopte de justesse le budget

Canadian Prime Minister Mark Carney rises during Question Period, on Parliament Hill in Ottawa, Monday, Nov. 17, 2025. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) Canada Commons
Mark Carney a réussi à faire approuver son budget.Keystone

Le Parlement canadien adopte de justesse le budget

Le Premier ministre Mark Carney peut respirer, il a réussi à faire passer son budget lundi soir. Son gouvernement prévoit de doubler le déficit en 2025-2026.
18.11.2025, 10:2318.11.2025, 10:23

Le gouvernement de Mark Carney a survécu à un vote de confiance lundi avec l'adoption, de justesse, par le Parlement canadien d'un projet de budget que le Premier ministre a présenté pour relancer l'économie du Canada, menacée par les droits de douane américains.

L'appui d'une députée de l'opposition soucieuse d'éviter de déclencher des élections anticipées et l'abstention de quatre autres parlementaires ont permis l'adoption du budget et le maintien au pouvoir de Mark Carney.

Canada: Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget

Le chef du gouvernement, tout en se félicitant de l'adoption du budget, a déclaré sur X:

«Il faut maintenant travailler ensemble pour mettre en oeuvre ce plan, afin de protéger nos communautés, d'offrir de nouvelles possibilités aux Canadiens et aux Canadiennes et de bâtir un Canada fort.»

En tout, 170 députés ont voté pour et 168 contre. Juste avant le vote, le gouvernement s'était assuré du soutien de la seule élue du Parti vert, Elizabeth May.

Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, avait critiqué les propositions du gouvernement, s'opposant à un budget qu'il avait qualifié de «budget carte de crédit».

Le Nouveau parti démocratique (gauche, 7 députés), qui a souvent soutenu par le passé les gouvernements libéraux, avait lui déploré un budget ne venant pas assez en aide aux travailleurs.

Mais après avoir sombré lors des élections d'avril, le parti n'a pas voulu provoquer la chute du gouvernement, qui aurait entraîné un nouveau scrutin.

Critiquant un budget «extrêmement décevant» et «très dommageable pour l'environnement», le député néo-démocrate Alexandre Boulerice s'est opposé au budget, mais a défendu le choix de deux de ses collègues de s'abstenir.

Le député a justifié:

«Le message des gens était clair: on n'aime pas ce budget-là, mais ce serait irresponsable d'aller aux élections»

Le Bloc Québécois, parti indépendantiste (22 sièges), a lui voté contre le texte.

Droits de douane

Le budget adopté prévoit de quasiment doubler le déficit pour 2025-26 (prévu à 78,3 milliards de dollars canadiens, soit 44,36 milliards de francs).

Mark Carney, ancien banquier central, soutient que ce budget, axé sur le lancement de grands projets d'infrastructures, était une réponse «audacieuse» aux bouleversements économiques mondiaux et aux attaques américaines.

Les politiques de Donald Trump, qui a imposé des droits de douane à son allié et récemment stoppé toutes les négociations commerciales bilatérales, frappent déjà durement le Canada, faisant grimper le chômage et mettant sous pression les entreprises dans des secteurs cruciaux (automobile, aluminium, acier).

Avant le vote, le chef du gouvernement a affirmé lundi avoir de «bonnes nouvelles» devant le Parlement. «On crée des emplois et le taux d'inflation baisse», a-t-il assuré.

Les prix à la consommation, publiés le même jour par Statistique Canada, font en effet état d'une diminution de l'inflation, qui a atteint 2,2% en octobre.

Mais les droits de douane américains et l'incertitude qu'ils créent «coûteront à la population canadienne autour de 1,8% du PIB», avait affirmé Mark Carney la semaine dernière.

Les sondages montrent qu'une majorité de Canadiens ne souhaitaient pas de nouvelles élections aussi tôt après les dernières. Et 52% d'entre eux approuvent l'action de Mark Carney. (sda/ats/afp/svp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Maduro prêt à parler «en tête-à-tête» avec Trump
Les relations diplomatiques entre les deux pays pourraient se détendre dans un avenir proche. Nicolas Maduro accepte de s'assoir à la même table que Donald Trump.
Nicolas Maduro a affirmé lundi qu'il était prêt à discuter «en tête-à-tête» avec Donald Trump. Le président américain a évoqué de possibles discussions avec son homologue vénézuélien alors que les Etats-Unis ont déployé une flotte de navires de guerre dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d'une opération antidrogue.
L’article