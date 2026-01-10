Les États-Unis disent avoir frappé l’EI en Syrie

Des frappes «à grande échelle» ont été menées contre des cibles du groupe jihadiste État islamique en Syrie, ont annoncé samedi les autorités américaines. L’opération serait liée à une attaque survenue en décembre ayant coûté la vie à deux militaires américains et à un traducteur.

Plus de «International»

Les Etats-Unis ont affirmé samedi avoir mené des frappes «à grande échelle» contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie. Cette opération serait liée à une attaque ayant tué deux militaires américains et un traducteur en décembre dans ce pays.

Dans un communiqué, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a expliqué sur le réseau X avoir mené, «en collaboration avec des forces partenaires, des frappes à grande échelle contre plusieurs cibles de l'EI à travers la Syrie».

Les Etats-Unis ont déjà ciblé le groupe jihadiste depuis l'attaque meurtrière du 13 décembre dans la région de Palmyre, qui avait été contrôlée par l'EI avant qu'il ne soit défait en Syrie par une coalition internationale en 2019. Ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques. (tib/ats)